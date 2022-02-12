送老婆的保時捷 開去搶銀行

開保時捷歹徒持槍搶高雄彰銀，遭警方當場制伏。（記者李惠洲攝）

2022/02/12 05:30

美甲店老闆 七年前意氣風發

〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設美容美甲店的葉姓男子，疑生意不好加上欠錢莊鉅款，昨天開著中古保時捷BOXSTER，到高市博愛一路上的彰化銀行，蒙面的他把一只白色塑膠袋扔進櫃檯，掏槍要求行員把錢裝滿，所幸行員機警按下警報器，警方不到一分鐘趕抵，葉男見狀持槍指向員警並按壓扳機，員警見他的槍枝卡彈，立即噴辣椒水將他制伏，全案依強盜、殺人未遂、槍砲、妨害公務等罪送辦。

葉男七年前以百萬元，入手二○○六年出廠的中古保時捷BOXSTER （新車價約三百多萬元 ） ，還把車子登記在妻子名下，後來兩人離婚，葉男仍和前妻在新興區共同經營美容美甲店。

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如今離婚 還欠錢莊一屁股債

據悉，葉男疑這兩年受疫情影響，美容美甲店生意大幅下滑，加上積欠地下錢莊約六、七十萬元，每天被逼債逼到受不了，於是鋌而走險，拿改造手槍搶銀行，心想「得手就解決債務，失敗就去吃牢飯」。

對警連扣三次扳機 幸好卡彈

警方指出，葉男將保時捷停在銀行前的路邊，中午約十二時二十七分蒙面進入，把一只白色塑膠袋扔進櫃檯內，掏出槍要求行員把錢裝滿，行員機警後退時，順手按下櫃檯下方的警報器；當時鼓山警分局龍華派出所巡邏員警剛好在附近，不到一分鐘就趕到。

警噴辣椒水 他秒打滾喊救命

葉男看到警察嚇了一跳，立即掏槍指向員警喝令退開，並按壓扳機三次企圖開槍射殺員警，但子彈卡彈，葉男拉槍機上膛時，疑槍枝太過破爛，槍管滑套被他自己扯下，員警見他手中的槍枝已無法擊發，立即朝他噴辣椒水，葉男眼睛沾到，疼得在地上打滾並大喊「救命」，員警立即將他制伏。

葉姓男子涉嫌高雄彰化銀行搶案當場被警方逮捕。（取自臉書）

葉姓男子開著前妻名下的保時捷到銀行搶劫，被員警當場制伏。（讀者提供）

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