搶遊戲點數失敗再劫65張刮刮樂 軟爛男中9400元換牢刑

簡姓男子進彩券店假裝要買刮刮樂彩券，趁店員不注意即搶走一疊面額200元的刮刮樂彩券共65張。（資料照，民眾提供）

2022/04/11 18:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2名因整天泡網咖的年輕男子缺錢，竟從彰化縣跨區到南投市超商，亮刀搶得2萬元遊戲點數，但還未兌換就遭鎖卡；同日再到草屯鎮一家彩券行佯裝買彩券，搶走65張面額200元的刮刮樂彩券，中了9400元兌換現金後，隨即泡網咖，吃東西、買儲值點數，當晚警方逮到人時只剩1000多元，2人近日被南投地院法官，以共同攜帶兇器強盜得利未遂、共同搶奪等罪名，各判刑3年10月、10月；2年2月、7月，各應執刑4年2月及2年4個月。

彰化縣2名同為27歲、在網咖認識的簡姓和楊姓男子，因沉迷打線上遊戲，不只不工作，且一直家裡要錢，2人都被家人趕出家門，索性以網咖為家，因為缺錢再買遊戲點數，在去年4月1日決定「越區找錢」。

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2人清晨5點多騎機車，從彰化縣騎到南投市一家便利商店，列印4張各1萬元的遊戲點數繳費單，到櫃台前亮刀，逼店員結帳2張繳費單，店員開了2萬元遊戲點數的繳費收據，另外2張因已達每日管制上限而無法結帳，2人還未操作兌換前，店員即從店內機台操作鎖卡功能，兩人無法兌換成遊戲點數。

搶免錢遊戲點數失敗後，2人又騎車到草屯鎮來客數較少的一家彩券行，簡男進店行搶，楊男到附近等他，簡男進店內佯稱要買5000元的刮刮樂彩券，店員拿出一本讓他挑選時，他即徒手搶奪面額200元的刮刮樂彩券共65張後逃逸，坐上楊男的機車到南彰化，兩人刮中9400元，即到一家彩券行兌換現金，除了去買遊戲點數、大吃一頓，繼續泡網咖，當晚警方找到他時，他們身上只剩1000多元。

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