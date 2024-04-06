酒吧老闆被女客含到受不了 掰腿奪走初夜慘賠100萬

巧巧僅願幫鄭男口交，卻遭鄭男強行奪走初夜，氣得提告。示意圖，非當事人。（歐新社）

2024/04/06 16:09

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間鄭姓酒吧男老闆，2021年間見女客巧巧（化名）喝到泥醉，把她帶到酒吧2樓愛撫，未料巧巧反幫他口交，鄭男被含到受不了，不顧巧巧反對，強行掰開她的大腿硬上，奪走初夜。一審新北地院考量雙方曾互相擁抱，鄭男情慾高漲才犯案，依強制性交罪判刑2年，二審高等法院審酌兩人以100萬元和解，日前諭知緩刑5年。

判決指出，2021年11月間，巧巧到鄭男經營的酒吧飲酒，黃湯下肚意識不清，不勝酒力獨坐路邊休息，鄭男路過見狀，認出巧巧就是剛剛在店內消費的女客，得悉她想上廁所，便把她帶回酒吧2樓休息。

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鄭男覺得巧巧對他有意思，伸手摟抱、撫摸；巧巧也含住鄭男下體幫他口交。雙方打得火熱之際，鄭男一時凍未條，無視巧巧出言拒絕，強行掰開她的大腿性侵，不顧她已用手腳抵抗推拒。

巧巧事後感到受辱，提起妨害性自主告訴，並向友人哭訴，強調自己是處女，第一次希望獻給交往穩定的男友。友人作證時則指出，曾聽過巧巧酒後會幫男生口交，但不會打炮，巧巧希望初夜不是一夜情，而要正式一點。

一審新北地院考量雙方案發前曾有相互擁抱、撫摸等行為，巧巧還幫鄭男口交，鄭男是因為情慾高漲才犯案，應未使用高度的強制力，犯罪情節相較以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等手段，惡性較輕，故依刑法第59條規定酌減其刑，依強制性交罪判鄭男2年刑。

鄭男嚇壞，趕緊提起上訴，同時與巧巧和解，約定賠償金100萬元，先給付20萬元，其餘分期付款。

二審高等法院雖認一審量刑無誤，駁回上訴，但審酌鄭男坦承罪行，以100萬元與巧巧達成和解，並當庭給付20萬元（餘款80萬元分期履行），終能坦然面對司法程序、表達歉意並積極彌補損害，堪認有悔悟之心，獲得巧巧同意給予緩刑，日前宣告緩刑5年，判決確定後1年內完成10小時的法治教育課程。可上訴。

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