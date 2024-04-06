綠色乖乖好靈？彰化遊覽車衝入民宅卡騎樓無人傷

彰化遊覽車疑因機械故障衝入民宅卡騎樓，所幸人員平安，車頭與民宅也只有輕微受損。（民眾提供）

2024/04/06 15:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮彰美路今天發生遊覽車衝入民宅卡在騎樓的意外，所幸沒有人員受傷，車頭輕微毀損、民宅騎樓頂輕微毀損，陳姓駕駛酒測值為零。

原本遊覽車載滿進香客，因為懷疑變速箱壞掉，進香團與司機換車繼續行程，代駕陳男準備把車開到保養廠，卻在迴轉時不慎衝入民宅，而駕駛座前就放著綠色乖乖，民眾看到都說「乖乖好靈」，把故障造成的意外降到最低。

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和美警分局中寮派出所所長曾鈺勝表示，這起意外的陳姓駕駛，是臨時被派來把遊覽車開到保養廠，所以當時車上並無其它乘客，只有駕駛1人，所幸駕駛發現迴轉卡到民宅騎樓就停住，沒有人員受傷。

陳姓駕駛表示，這輛遊覽車原本是由其它司機載著進香團要去進香，因為懷疑變速箱壞掉，公司才派另一部車來接駁，進香團與司機都換到新的遊覽車繼續行程，他則是負責把懷疑有機械故障的遊覽車開去保養廠，在迴轉時疑似機械故障而撞上彰美路民宅的騎樓，他立即煞車。

而這部衝入民宅騎樓的遊覽車，駕駛座前方就放有綠色乖乖，寫著「常跑車趟賺大錢」，希望乖乖「不顧路」，有民眾就說，雖然遊覽車還是疑似機械故障而衝入民宅，但所幸進香團已經換車出發了，不然的話，後果難以想像，綠色乖乖不只守護護國神山「台積電」的機台，對遊覽車也有加持效用。

彰化遊覽車衝入民宅卡騎樓，駕駛座前放著一包綠色乖乖。（民眾提供）

彰化遊覽車疑因機械故障衝入民宅卡騎樓。（民眾提供）

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