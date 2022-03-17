5倍券也不放過！男隨機闖汽車上銬強盜 害怕被指認逼吞藥

新北地檢署。（資料照）

2022/03/17 18:41

〔記者王定傳／新北報導〕今年1月，周姓男子在新北市三重區疏洪東路1段隨機闖入一台汽車內，拿手銬銬住羅姓女車主，持瓦斯手槍逼她交出2千元，且為了擔心日後被指認，竟再逼她吞下4顆安眠藥，見對方陷入昏迷後拿走錢包內的1萬5千元現金，他並等到被害者清醒又逼她轉帳3萬元，之後再奪走5倍券1萬餘元後逃逸，新北地檢署今依攜帶凶器強盜罪嫌起訴周男。

檢警調查，今年1月26日，周男趁隙打開羅女汽車副駕駛座車門闖入車內，立即拿出手銬將羅女上銬，並拿空氣手槍逼迫被害者交付2千元現金，隨後佯稱要下車，會把手銬鑰匙放在副駕駛座上，利用羅女下車更換至副駕駛座之際，坐上駕駛座，把被害者載往蘆洲方向。

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檢警調查，周男擔心以後被指認，竟逼迫羅女吞下4顆安眠藥，再拿衣物蓋住被害者頭部，拔除車內行車記錄器記憶卡，見被害者陷入昏迷，從她錢包內拿走1萬5千元現金。

檢警調查，周男沒有離開，見到羅女清醒後，逼迫她轉帳30萬元幫忙還債，被害者不得不從，但因金融機構每日非約定轉帳最高限額限制，僅轉帳成功3萬元；周男仍不罷手，離去前還把羅女錢包內的1萬餘元五倍券奪走。

周男案發後拿著強盜所得到當舖清場欠債，警方獲報後今年1月27日逮捕周男，檢方認為周男所為涉犯刑法攜帶凶器強盜罪嫌，以及違反毒品危害防制條例中的「以強暴、脅迫使人施用第四級毒品」罪嫌，請法院從一重以攜帶凶器強盜罪論處。

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