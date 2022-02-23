毒蟲暗夜亮玩具槍連犯9強盜、恐嚇案 1小時後落網

警方壓制盧姓槍嫌。（圖由民眾提供）

2022/02/23 15:02

〔記者王俊忠／台南報導〕23日凌晨，台南市中西區、北區驚傳有1名歹徒持槍連續強盜及恐嚇計程車司機、加油站與超商，南市警局二、五分局立即出動大批警力圍捕，於凌晨4時許在北區大興街超商內將盧姓嫌犯壓制逮捕，並起出做案用玩具槍及犯案所得4290元，訊後依強盜、恐嚇取財罪嫌將盧男送辦。

33歲盧姓男子是警方列管的毒品人口，23日凌晨3時許，盧男騎乘機車、拿玩具槍到南市中西區中成路亮槍向排班計程車司機恐嚇得款60元，接著到忠義路恐嚇另名排班計程車司機得款230元、民權路超商向店員亮槍得款2000元、府前路恐嚇計程車司機未遂。

請繼續往下閱讀...

其後，盧嫌轉到北區成功路加油站亮槍得款2000元、和緯路超商亮槍得款65元，再到中西區湖美一街恐嚇外送員索錢未遂及北區和緯路自小客車駕駛遭恐嚇索錢未遂。

盧嫌在短短1小時連續犯下9起強盜及恐嚇取財案，南市警第二、第五分局出動大批警力攔截圍捕，擴大追蹤逃逸路線，盧嫌犯案影像也即時上傳到全市警用平台追緝。

五分局和緯派出所巡佐葉進坤、警員陳柏錕研判歹徒可能會到北區大興街超商犯案，在趕往超商途中也接獲被害外送員告稱歹徒往大興街方向逃逸，葉員趕到大興街超商搜尋時，發現盧嫌正在現場犯案，立即以柔道大外割將嫌犯壓制在地，大批警力隨後也到場控制，全案訊後依強盜罪及恐嚇取財罪嫌偵辦，並持續擴大清查。

南市警五分局長洪頂力表示，警方會盡全力確保轄區超商員工夜間安全，請各超商隨時與警方保持聯繫，超商員工遇有各種危安狀況，可即撥打110或五分局勤務指揮中心06-2598595專線通報，警方會迅速派員警到場處理。

警方起獲盧嫌犯案所得等物證。（圖由民眾提供）

警方起獲盧嫌犯案用玩具手槍。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法