農民自宅前曬濕紙鈔 機車男假問路真行搶

農民自宅前曬濕紙鈔 ，機車男假問路真行搶未遂，被警方循線逮捕。（記者詹士弘翻攝）

2022/03/11 12:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕農民在自宅前曬濕紙鈔，竟有男子騎機車經過時，假問路真行搶，最後還未得手，車逃逸；警方依據機車查得嫌疑人身份，將嫌犯查緝到案，並移請雲林地方檢察署依準強盜罪嫌送辦。

二崙鄉有農民從農田務農結束返家後，發現皮夾因工作受潮，將皮夾內1000元紙鈔與證件在自家宅前攤開晾乾，40多歲李姓犯嫌騎乘機車經過時，見有機可乘，假借上前問路，伺機將1000元紙鈔放入口袋，被害人見狀旋即上前與其拉扯，並呼喊搶劫，被害人孫子遂從屋內衝出與李嫌發生拉扯，過程中被害人趁機將1000元取回，李嫌亦趁隙棄車逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即到場釐清案情，查得犯罪嫌疑人身分後。立即報請雲林地檢署檢察官核發拘票。經訪談相關人證、比對分析可能的逃逸路線及可能藏匿處所，在崙背鄉農會旁將該嫌查緝到案。

警方詢問李嫌，機車棄置後如何離開二崙鄉返回崙背鄉居住地，李嫌信誓旦旦表示，當然用腳走回來，而且走到腳都受傷了，警方出示其駕駛自小貨車證據監視器畫面後，李嫌始坦承係欲急著離開案發現場，故又竊取一輛車鑰匙插於車上的報廢無牌自小貨車代步。 全案警方依準強盜罪嫌將李嫌送辦。

機車男棄機車逃逸後，又偷了報廢無牌自小貨車代步。（記者詹士弘翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法