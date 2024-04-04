60包毒咖啡判5個月 三寶毒蟲「R檔當P檔」撞警判一年

劉姓男子辯「打錯檔」才會撞倒警察，沒有想要妨害公務，但法官不相信，判他一年。（記者王捷攝）

2024/04/04 07:34

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子2年前攜帶大量毒咖啡與K毒，他被警六分局的警員左可恩、蘇政守追進死巷，他竟倒車衝撞巡邏車，被依警方以妨害公務移送。劉男辯稱太緊張，才把停車檔打成倒車檔，不過台南地院法官認為，劉男反覆倒車，一點都不像打錯檔，判他一年徒刑，而他持有的毒品則判5個月徒刑，還可易科罰金。

2022年9月凌晨3點多，當時才19歲的劉男，懸掛偽造車牌看到警察還闖紅燈，警方因此尾隨追查，一路從南區追到仁德區，劉男被追進死巷時，警方將他攔停盤查，因為劉男車上有11包K毒、毒咖啡60包，他擔心被查到，所以倒車衝撞巡邏車，最後警員下車持槍逮捕劉男。

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劉男辯稱，他不是故意要撞警察，他是過於緊張，不慎誤將打到倒車檔R檔並誤踩油門，但是法院勘驗現場影像後，發現劉男在撞擊警車後，又先向前行駛一段路程，旋即再次倒車，法官覺得這種操作方式，不能用一句誤踩油門所能解釋，反而更像是故意行為。

南院合議庭認為，以現代自動排檔汽車的操作模式，駕駛人必須先踩住剎車，才能將檔位切換至停車檔P檔或倒車檔R檔，劉男在踩剎車換檔後，如果真的把P檔打成R檔，那應該是放開剎車準備下車，怎麼還會補一腳油門？而且還是反覆前進、倒車的行徑，不像是過失，所以認為他犯妨害公務，處一年徒刑。

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