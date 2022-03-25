自稱「中華民國皇帝」！拿香菸不給錢 持雙刀與警對峙

賴男自稱「中華民國皇帝」，中檢依加重強盜與加重妨害公務罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/03/25 12:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市52歲賴姓男子於今年2月3日上午，跑到一家超商買香菸，卻沒有給錢，店員索錢時，賴男亮出身上菜刀，嚇退店員揚長而去，警方獲報後，在一處社區住戶找到他，他卻持刀揮舞，與警方對峙後，員警持盾牌警棍攻入，將他手上刀子打掉逮捕，賴男卻辯稱，「我是中華民國皇帝、聯合國的皇帝，萬物的掌管者」，他持刀是正當防衛，因為店員要搶他的香菸，台中地檢署認為他胡言亂語，依加重強盜罪、妨害公務罪起訴。

起訴書指出，賴男於上述時間，於超商買5包香菸，沒付錢就轉身離去，店員攔住他，他亮出插於腰間的菜刀，店員受到驚嚇，只能任由他離開，中市警局五分局北屯派出所員警抵達後，於附近社區大樓找到他，賴男雖拒絕員警進入，但賴男的母親卻同意員警進入，不料，員警進入住處時，賴男雙手各持一把菜刀，向員警揮舞。

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短暫對峙後，員警持盾牌與長警棍攻入，用警棍打掉賴男手中刀子，將他制服法辦，賴男卻宣稱，自己是「萬物的掌管者」，他是中華民國與聯合國的皇帝，因超商店員要搶他的香菸，他才持刀正當防衛，至於持刀向員警揮舞，他全盤否認。

台中地檢署認為，賴男帶刀到超商，拿香菸不給錢，還亮刀嚇店員，觸犯刑法的攜帶凶器強盜罪，至於對警察揮刀，則是觸犯加重妨害公務罪，今天提起公訴。

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