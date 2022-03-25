為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自稱「中華民國皇帝」！拿香菸不給錢 持雙刀與警對峙

    賴男自稱「中華民國皇帝」，中檢依加重強盜與加重妨害公務罪起訴。（記者張瑞楨攝）

    賴男自稱「中華民國皇帝」，中檢依加重強盜與加重妨害公務罪起訴。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/25 12:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市52歲賴姓男子於今年2月3日上午，跑到一家超商買香菸，卻沒有給錢，店員索錢時，賴男亮出身上菜刀，嚇退店員揚長而去，警方獲報後，在一處社區住戶找到他，他卻持刀揮舞，與警方對峙後，員警持盾牌警棍攻入，將他手上刀子打掉逮捕，賴男卻辯稱，「我是中華民國皇帝、聯合國的皇帝，萬物的掌管者」，他持刀是正當防衛，因為店員要搶他的香菸，台中地檢署認為他胡言亂語，依加重強盜罪、妨害公務罪起訴。

    起訴書指出，賴男於上述時間，於超商買5包香菸，沒付錢就轉身離去，店員攔住他，他亮出插於腰間的菜刀，店員受到驚嚇，只能任由他離開，中市警局五分局北屯派出所員警抵達後，於附近社區大樓找到他，賴男雖拒絕員警進入，但賴男的母親卻同意員警進入，不料，員警進入住處時，賴男雙手各持一把菜刀，向員警揮舞。

    短暫對峙後，員警持盾牌與長警棍攻入，用警棍打掉賴男手中刀子，將他制服法辦，賴男卻宣稱，自己是「萬物的掌管者」，他是中華民國與聯合國的皇帝，因超商店員要搶他的香菸，他才持刀正當防衛，至於持刀向員警揮舞，他全盤否認。

    台中地檢署認為，賴男帶刀到超商，拿香菸不給錢，還亮刀嚇店員，觸犯刑法的攜帶凶器強盜罪，至於對警察揮刀，則是觸犯加重妨害公務罪，今天提起公訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不服管制／騎士持磚砸爆交管頭 往死裡打殺人罪送辦
    2020/06/23 05:30

    不服管制／騎士持磚砸爆交管頭 往死裡打殺人罪送辦
    心有餘悸／交管︰施工怕騎士跌倒攔他 莫名挨打
    2020/06/23 05:30

    心有餘悸／交管︰施工怕騎士跌倒攔他 莫名挨打

    海線唯一歌劇院級專利 「明日享享」淨氣宅
    法案待審／傷害義交等廣義公僕 觸加重妨害公務罪
    2020/06/23 05:30

    法案待審／傷害義交等廣義公僕 觸加重妨害公務罪
    持玩具槍潑辣椒油 好賭男搶銀行重判9年
    2016/11/23 14:25

    持玩具槍潑辣椒油 好賭男搶銀行重判9年
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播