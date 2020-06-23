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心有餘悸／交管︰施工怕騎士跌倒攔他 莫名挨打

林男頭部縫30多針，妻子心疼不捨。（記者李容萍翻攝）

林男頭部縫30多針，妻子心疼不捨。（記者李容萍翻攝）

2020-06-23 05:30:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區永福路前天下午發生林姓交管人員被騎士用磚塊爆打的街頭喋血事件，林男休息一天後，昨天下午由護理師退休的妻子陪同回診，林妻望著先生頭上兩道8公分、10公分長的傷口心疼表示：「希望老公是最後一個受害者！」

妻︰盼老公是最後受害者

原本從事沖床工作的林先生，5年前轉換跑道從事執行道路交管的臨時工，回想前天被打的經過狀況仍一頭霧水，搞不懂到底為什麼會被打？他心有餘悸表示：「因為馬路正施工鋪柏油，我就攔他（吳嫌），他就直接罵我，我告訴對方裡面在施工，有高低差、怕你跌倒，對方就不高興地罵我三字經，臉紅通通的，感覺好像有喝酒，後來對方更用磚頭敲我，我倒地後他還在敲我。」雖然事隔一天，他站久了仍會頭暈，回想對方凶狠地要把人往死裡打，真的很害怕。

林妻不捨說，希望先生是最後一個受害者，畢竟「路平專案」是為了大家安全，不希望再有這樣事情發生，丈夫現在只能先在家養傷。

對於自身不是義交卻穿著義交制服，林男解釋說，當天在永福路進行交管的共有12人，其中4人為義交，另8人都是協勤的交管人員，是為了執行交管工作方便而穿著。

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