不服管制／騎士持磚砸爆交管頭 往死裡打殺人罪送辦

吳姓騎士不服被攔阻爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流，被警方依殺人未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。 （記者李容萍翻攝、取自「爆廢公社」）

2020-06-23 05:30:00

打到頭破血流倒地不罷手

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區永福路進行區公所發包的「路平專案」工程，前天即將收工之際，47歲吳姓機車騎士疑不滿施工交通管制擋道，涉嫌持2塊磚塊飛撲狂砸58歲林姓交管人員的頭部8次，林男頭破血流倒地仍不罷手，路人上前勸阻才鬆手逃逸，吳男前晚到案，警訊後依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。

騎士逃逸前晚到案

警方調查，吳嫌就住在永福路附近，前天下午騎機車返家，4點29分行經龍安一街、莊敬路口，當時永福路正在進行道路加封重鋪，林男穿著義交背心在疏導交通，吳嫌疑不服封路被擋下，將機車停在路旁後走向林男理論，過程中雙方爆發口角爭執，之後吳嫌牽機車離去時，林男跑過去要拍下機車車號。

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此舉讓吳嫌突然暴衝，低頭拿起路邊的2塊磚朝林男奔去，隨即雙手猛揮磚塊砸向林男的頭部，林男滿頭是血，不支倒地，吳嫌又連續砸了至少7次，邊砸頭還邊飆罵三字經，數名民眾見狀上前制止，吳嫌才騎車逃離。

交管送醫縫30多針

警方獲報到場，吳嫌已離去，林男無奈地告訴員警，當時只是詢問對方：「你家是不是住在這裡面？」卻招來橫禍；救護人員到場，發現林的頭部有2處撕裂傷、左眉上方有撕裂傷，幸意識清楚，經清洗傷口、包紮止血，送醫縫了30多針後，由妻子陪同返家休養。

交管員也是廣義公務員

警方獲報追查吳嫌去向並策動投案，吳嫌前晚7點到案，供稱氣不過交管人員管制馬路不讓他返家，他認為管制不合理，雙方因此吵了起來，且他原本準備離去，林男卻尾隨嘮叨不休，更用手機像是要拍照錄影，一氣之下才撿磚塊砸人。

中壢區公所將協助提告求償

此路平工程由中壢區公所發包，公所昨譴責暴力，將釐清案發原因和責任，由於交管人員也是廣義公務員，已由包商協助林男對吳嫌提告、求償，也將按照相關保險，給予林男撫慰金及公傷理賠金。

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