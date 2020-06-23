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法案待審／傷害義交等廣義公僕 觸加重妨害公務罪

吳姓騎士不服被攔阻爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流，被警方依殺人未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。 （取自「爆廢公社」）

吳姓騎士不服被攔阻爆衝突，竟持磚塊把交管人員打到頭破血流，被警方依殺人未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。 （取自「爆廢公社」）

2020-06-23 05:30:00

〔記者陳慰慈／台北報導〕公務員執法時被施暴的案例頻傳，為維護公務員人身安全，保障他們行使公務的權利，行政院已通過「刑法修正草案」，對妨害公務提高刑度加重處罰，以嚇阻妨害公務事件一再上演，義交等廣義的公務員，同等適用，法案待立法院審議。

法務部統計，近3年涉妨害公務罪而遭判刑確定者共6035件，其中判處6個月以上有期徒刑必須入監服刑者僅63件，比率不到2%；換言之，在現行司法實務上，絕大多數妨害公務案件只需「罰錢」了事，實際嚇阻效用不大；另有鑑於妨害公務案件數量逐年攀升，導致公務員執行職務的風險及人身安全威脅大幅增加，法務部因此提案修正刑法第135條增訂「加重妨害公務罪」，行為人駕駛汽車等動力交通工具，或用刀子等兇器或其他危險物品，對公務員施強暴脅迫者，予以加重處罰，由現行最高3年有期徒刑提高到5年，行政院上月審查通過修正草案。

法界人士指出，除了警察等公務員，義交受警察機關委託，執行指揮交通勤務、疏導與管制等公共事務，政府採購法規定的公立學校、公營事業承辦、兼辦採購人員、工程採購案評選委員會評選委員等，都屬廣義的公務員，民眾如對他們動粗或嗆聲，都會觸犯妨害公務罪，「加重妨害公務罪」修法通過後，罪責也將會更重，提醒民眾莫因一時衝動而觸法。

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