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    律師要求公開審理林秉樞 合議庭駁回：有妨害善良風俗之虞

    男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜。（資料照）

    男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜。（資料照）

    2022/04/08 16:29

    〔記者王定傳／新北報導〕男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜被，今年1月間檢方依傷害等8大罪嫌起訴，全案移審後，新北地院裁定繼續羈押禁見3個月並決定不公開審理，合議庭今下午再度召開準備程序庭，由於上次庭訊時，林嫌律師群對不公開審理決定聲明異議，合議庭評議後認為本案涉及被害者身體隱私，若公開審理，恐有妨害善良風俗之虞，裁定駁回。

    林嫌律師群主張，本案雖有被害者私密照片，但可以不用公開展示方式處理，殊難想像審理內容有何妨害善良風俗之虞，何況林嫌其餘被控犯行，僅是常見的犯罪行為，與善良風俗無關。

    合議庭評議後認為，林嫌被起訴的罪名中，有涉及妨害秘密罪嫌，這是妨害隱私行為且內容有裸體，若公開審理，將有妨害善良風俗之虞。

    合議庭並認為，法院在準備程序中須確認被告答辯內容、案件及證據重點爭點，有關證據能力的意見，過程均可能就被告犯罪行為態樣、證據方法進行討論而涉及被害者隱私，況有關證據能力的表示過程，亦需由檢察官、被告及辯護人就相關證據資料逐一表示意見，攸關被害人身體隱私的卷證資料，將進行有無證據能力的檢視，法院自需於審判中注意被害者隱私之保護，而有不予公開之必要。

    合議庭審酌各項法律規定、本案案情、檢方所提資料、被害人意願等，認為本案如果公開審理，將有妨害善良風俗之虞，因此裁定駁回。

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