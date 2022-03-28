高嘉瑜遭家暴案首開庭 林秉樞要求公開審理爆爭吵

被告林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜。（資料照）

2022/03/28 19:29

〔記者王定傳／新北報導〕男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，新北地檢署今年1月間依傷害等8大罪嫌起訴，移審後法院裁定繼續羈押禁見3個月，新北地院今（28日）召開準備程序庭；已被羈押禁見數月的林秉樞頂著滿頭長髮出庭，律師團在庭訊時要求公開審理，高嘉瑜的告訴代理人反對，雙方一度發生爭吵，音量大到連在庭外的記者都聽得到。

據了解，今日庭訊時，並沒有針對案情細節進行實質準備和開庭，亦沒有針對林秉樞被控的8大罪狀逐一釐清，原因在於，林秉樞委任律師團向法官爭取閱覽部分不公開卷宗資料，並要求公開審理此案，這兩點要求須待合議庭評議後才會決定。

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至於庭訊時法庭內的爭吵聲，據了解，與林秉樞律師團要求「公開審理」及「調閱卷證」有關，高嘉瑜的告訴代理人則認為，林秉樞雖表達歉意卻主張要公開審理，這對被害人會是二度傷害，且「好像坦承犯行」，但其辯護人卻要求詳細審閱卷宗資料。

林嫌律師團回應，公開審理本來就是刑事訴訟法的基本原則，「希望公開審理去傷害被害人」是一種不當指控；第二，仔細審閱卷宗資料本來就是辯護人該做的事，也是律師的天職，跟認不認罪無任何關連，且就算公開審理，他們也不可能在法庭上去公開被害人相關的私密照片或影像。

林嫌更質疑，本案許多細節都是高陣營在對媒體「公開」；他還說，很多話除了他和高嘉瑜不會有人知道，不是他說出去的，「那是誰傳給週刊的」？也因此，雙方在法庭上爆發口語爭吵。

庭訊後，林秉樞律師陳頂新僅低調表示，辯護人和高嘉瑜的告訴代理人有一些不同想法意見，這在任何形式案件都很正常，他們認為本案應該要公開審理，對方則認為不需要，這點法官會做判斷。

他並強調，林嫌從頭到尾都算坦然面對，亦坦承對高嘉瑜造成傷害，就是不對行為，而他也正在付出代價，因此被羈押禁見、接受司法制裁，甚至被政治大學退學；林嫌父親今到場的目的是關心兒子狀況，亦親自手寫聲明希望交給媒體，除了表明林嫌犯了法就要接受制裁外，也希望其子患有精神疾病能強制治療。

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