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    高嘉瑜遭家暴案首開庭 林秉樞爸爸發12點「致歉聲明」

    林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，新北地院28日下午召開準備程序庭；林秉樞的父親現身，透過律師發表12點「致歉聲明」，強調林秉樞精神情緒問題，盼能強制就醫。（資料照，記者陳志曲攝）

    林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，新北地院28日下午召開準備程序庭；林秉樞的父親現身，透過律師發表12點「致歉聲明」，強調林秉樞精神情緒問題，盼能強制就醫。（資料照，記者陳志曲攝）

    2022/03/28 18:52

    〔記者王定傳／新北報導〕男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，新北地檢署今年1月間依傷害等8大罪嫌起訴，移審後新北地院裁定繼續羈押禁見3個月，今（28日）下午召開準備程序庭；庭訊時，林秉樞陣營要求公開審理，高嘉瑜委任律師江俊傑反對，雙方一度發生爭吵，連在庭外的記者都聽得到。

    此外，林秉樞父親為退休校長，今天亦現身法庭，並透過律師發表12點「致歉聲明」，大意是向高嘉瑜道歉，表明林秉樞有犯行事證明確法所不容者，懇請法庭給予適法之量刑，絕勿寬貸，但又強調林秉樞有精神問題，希望能強制就醫。

    林秉樞父親的12點「致歉聲明」如下：

    1：被告情緒控管不佳，面對壓力暴躁易怒致使高委員無辜受害，謹此敬向高委員及家人深致歉意。

    2：本案造成社會成本耗費與司法資源之虛耗，內心至為不安、愧咎。

    3：高委員對亡妻無微不至的關懷呵護，個人與亡妻將銘感五內，不敢或忘。

    4：被告欠佳控制自身情緒之能力，其有犯行事證明確法所不容者，懇請法庭給予適法之量刑，絕勿寬貸。

    5：被告役男體健，亞東醫院（初檢）及三軍總醫院（複檢）均因精神情緒問題判定不符役男體位案，懇請部分捕風捉影之議論能回歸事實。

    6：被告拘押禁見，然仍有媒體即時報導所內動態，令人匪夷所思，甚且對看守所電話通知家屬之事關鍵原因隻字不提，致閱聽大眾難明真相，為此個人頗感疑惑、遺憾！

    7：告訴人身分地位特殊，在訊息來源不對稱下，部分輿論似有偏頗不實疑慮，已據實釐清，呈請法官酌參。

    8：被告情緒平靜時之謙恭有禮，善良愛心關懷弱勢（已將事實呈請庭上酌參），與躁動發作時之駭人行為判若二人，乃不爭之事實。

    9：養子未教好，為父責無旁貸，殊為羞愧，長年來求醫問神不知凡幾，耗盡心力仍難見效，深信專業醫生所言，定期回診按時服藥必可控制，爰懇切盼望能裁定強制就醫。

    10：類似被告為情緒所困者不知凡幾，然而不願主動就醫者卻是比比皆是，深願各界能正視此一社會現象，共同為防範情緒困頓者造成社會負面負擔。

    11：倘被告能因本案而得強制就醫，期許一個有能力有抱負的孩子得以掃除情緒陰霾，而能對社會人群做出更多貢獻。

    12：感謝法官專業嚴謹之審理，相信必然獨立審判，毋枉毋縱的司法典範。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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