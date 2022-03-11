林秉樞若散布性影像 可關５年

立委高嘉瑜和高雄市議員黃捷等人曾舉行記者會，呼籲加速修法遏止科技犯罪，拒絕偷臉數位性暴力，盼不要再有下個受害者。（資料照）

2022/03/11 05:30

〔記者楊綿傑、謝君臨、吳昇儒／綜合報導〕行政院院會昨通過防制性暴力等四項修法，勵馨基金會執行長王玥好表示，原本期待訂定專法，現在看起來是以包裹相關法令來因應數位性暴力的問題，也樂見其成，但比較擔心後續在執行面上如何落實。

加重數位性暴力刑責 婦團肯定

王玥好提到，本次修法可看到對犯罪人加重刑罰，是正向態度，不過婦團後續會更關注在施行細則、執行上，對被害人保護的部分，如性私密影像下架、移除方面，國內網站也許能夠要求，若散布到國外該如何處理？畢竟創傷一直存在、流傳，再多的輔導效果都有其限制。

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現代婦女基金會執行長范國勇說，現以包裹修法推出，確實也回應到民間對數位性暴力的關注；值得肯定的是，在私密影像下架的要求上，有所精進，這是屬於在法制上的先進作為。他表示，私密影像遭散布傳播，對當事人是極大傷害，後續會關心如何落實讓業者下架，而檢警的資通訊執法能力養成教育、在職教育也要持續加強訓練。

民進黨立委蔡易餘表示，之前和被害人、同黨立委高嘉瑜等提出過修法版本，雖然不像行政院版訂立專章，不過大方向都朝向加重刑責。

至於新型態犯罪都會有境外的問題，可由法務部和其他國家建立司法互助及辦案平台。

法界人士說，之前立委高嘉瑜控告林秉樞未經她的同意攝錄性影像，本次修法，此罪最重可判三年，雖林的既有行為不適用未來完成後的新法，但立法後如果林男散布該性影像「報復」，新法即可處罰，最重判五年。

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