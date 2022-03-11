性隱私影音 明定即時下架

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2022/03/11 05:30

防制數位性暴力草案 境外IP若不移除 透過屏蔽使國內看不到

〔記者吳亮儀、楊綿傑、邱俊福／台北報導〕行政院昨通過「性侵害犯罪防治法」等四項修法，草案對性隱私的影音，明定「即時下架」機制，要求網路業者移除。

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NCC（國家通訊傳播委員會）表示，對於IP位址在國外的網站，將透過iWIN聯繫境外平台、或透過境外NGO（非政府組織）協助，配合移除兒少性剝削內容；衛福部強調，即使IP位址在國外無法要求下架，我國仍能透過網域、網址屏蔽，使國內無法看到。

衛福部次長李麗芬說，完成修法後，性隱私相關影音犯罪都準用新法，可要求網站即時下架影像，國內網站除了下架，還要保存影像一八○天供檢調偵辦；網站IP位址在國外，我國也能透過網域、網址使其不被接取，國內無法看到。她說，性隱私犯罪的事前防治教育更重要，每個人都要對自我保護有最深認識，並尊重他人性自主權。

境外不當內容多國受害

加強跨國合作降低傷害

NCC指出，以兒少性剝削影像在網路散布為例，已成立iWIN網路內容防護機構，若接獲民眾申訴，將通知相關網路平台業者處理，境內業者皆會配合，境外平台則透過管道聯繫或透過境外NGO協助。

如果境外網路應用服務提供者、內容提供者或平台提供者不願移除內容，可透過限制接取手段，降低不當內容散布的可能性。

不過也有資安專家認為，影音犯罪往往夾在一個論壇（網域）中的一個網頁，如果整個論壇都是影音犯罪，才能將其網域、網址封鎖，否則可能有違反比例原則問題；封鎖網域、網址可使大部分的正常網路使用者看不到，但少部分想看的人，可能會透過翻牆等技術連結進入國外網域。

NCC提到，面對境外網站不當內容的處理困境各國皆然，比如Ｎ號房事件發生後，韓國政府對境外網站的處理仍相當侷限，因此韓國目前朝加強跨國合作方式進行，以降低網路不當內容造成的傷害。

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