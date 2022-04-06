遭記過降調求翻案 奧運跆拳銅牌警官紀淑如敗訴

警官紀淑如不滿被降調翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2022/04/06 22:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕前跆拳國手、警官紀淑如不滿獎勵被取消，還被記過、降調減薪，提起行政救濟，高雄高等行政法院認為高雄市警察局和仁武分局處置並無不妥，判決紀淑如敗訴，仍可上訴。

警官紀淑如指出，2017年11月自高雄市仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長，轉任岡山分局梓官分駐所警務員兼所長，隔年5月則調任楠梓分局警正警備隊隊長，又於8月30日調任六龜分局交通組警務員後，由主管職調任非主管職位，嚴重影響她權利和名譽，每月薪資也因而減少2萬3000元，認為高雄市警局違反公務員任用法，應予以撤銷該人令。

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此外，紀淑如被檢舉任職鳥松分駐所長期間，疑有獎勵浮濫情事，經仁武分局召開考績委員會，撤銷她記功12次及嘉獎829次的獎勵後，並因此被記過2次懲處，她認為並未調查清查，就撤銷獎勵及記過處分，均得提起行政訴訟救濟，要求法官還她公道。

高雄高等行政法院合議庭針對紀淑如的人事調動、撤銷獎勵和記過部分，開庭逐一審理，並傳喚相關證人釐清整個過程後，認為市警局和仁武分局等被告有關人事調動命令，及考績會所做的決議，均未違背相關法令，判決紀淑如敗訴，但可上訴最高行政法院。

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