奧運銅牌女警紀淑如浮濫敘獎608次 監院促內政部檢討

2019-09-05 22:14

〔記者謝君臨／台北報導〕曾代表台灣出征雪梨奧運榮獲跆拳道銅牌的紀淑如，於擔任高雄鳥松分駐所所長期間，疑與時任仁武分局分局長李金龍傳曖昧之情，李金龍因而徇私在1年內給予紀員嘉獎864次，而後608次不符規定遭撤銷；監察委員林雅鋒調查後，認定警員獎勵確有過度膨脹、有失衡平及欠缺公開透明等問題，促請內政部檢討改進。

監委指出，警員獎勵與一般公務人員不同，整體設計採「重獎重懲」原則，並結合陞遷調補作業，考量警察工作充滿高度危險及辛勞，故應尊重警察人事制度整體規劃及長期實施的信賴關係，但警政署仍應注意「獎當其功」、「獎勵即時」、「衡平適度」等基本原則，檢討現行警員獎勵制度的運作情形。

監委表示，李金龍為特別照顧紀淑如，濫用其領導統御權限，壓迫所屬對紀員簽辦不符規定的獎勵案，不願配合者則遭刁難。紀員於2017年獲記864次嘉獎，清查後有608次嘉獎不符規定遭撤銷，其敘獎數量浮誇驚人。為避免主官濫用獎勵權限，紊亂人事管理的公正性，內政部應督導所屬落實相關策進措施。

監委指出，警政署於1998年間修正「警察機關辦理獎懲案件注意事項」，增訂「功獎平衡作業」，規定各警察機關應按該年度員警編制的預算人數計算，每人核給3分即3次嘉獎，以2017年底全國警員6萬3926人計算，換算每年總額管制應在19萬1778次嘉獎內。

然而，2017年警員獎勵案高達239萬件，較2001年度警員獎勵案約112萬件成長逾1倍之多；且該年度嘉獎總數高達325萬4129次，為總額管制量的16.97倍，該注意事項顯已形同虛設。再者，獎勵總額應依各機關績效表現而定多寡，但竟以各機關員額數核算，有失獎勵本旨，應儘速檢討改善。

此外，監委說，因「遷調積分」獎勵分數無上限，各警察機關基於員警回鄉服務的需求或鼓舞士氣等考量，恐造成競相提高獎勵，且過度稀釋年資與考績所占比率；相對而言，「陞職積分」達比例上限者眾，可能形成齊頭式平等，致主官評分成為唯一關鍵，恐違反應採功績取向之原則。

另，部分警察機關辦理記功以下的平時考核，不論其事實及獎額有無明確標準，未先經考績委員會初核或核議，逕由人事單位層報主官核定後下達，不符考績法施行細則所定程序；且獎勵人令僅下達受獎人及相關單位而未對內公告，也違反激勵士氣的本旨及公開透明原則。

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