領彈槍自鎖槍械室！ 保七警官喊話監委主持公道

保七總隊三大隊莊姓警官自鎖槍械室，透過影片希望監委主持公道。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/20 02:08

上稿時間：01:21

更新時間：02:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕保七總隊三大隊莊姓警官指稱被無理調動，昨天（19日）深夜將自己反鎖駐地槍械室內，驚動保七長官連夜到場，希望他出來。但莊員說，「長官邪裡邪氣」，他不跟長官談，他的訴求很簡單，就是調動撤銷重新考量，他不願警政署調查，希望監察院介入，「由監察委員調查這些雜七雜八」的事情。

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莊員自認被調動，「將使我原本的平順和樂的家庭運作陷入困境」，「我真的不甘願，也不願再忍受無理處分委屈求全」。

他自述被調動的原因是，「總隊長官長期縱容匿名檢舉，姑息養奸導致第三大隊的歷來幹部，若是加強內部管理，就遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，我現在是歷來第三位幹部，準備即將被調走」。

莊員說，「我沒做錯什麼，只因同仁匿名檢舉主管外出洽公，臨時受邀餐敘，……總隊行政處分、調地（3月18日通知我，3月22日調台北總隊部）、調整為非主管職務，三箭齊發，且有總隊長官在人評會抹黑我」。他自拍影片，預告將進入槍械室領槍彈，表達嚴重抗議，喊話懇請監委主持公道；長官連夜到來，他仍不願走出槍械室，漏夜對峙中。

對此，趕來勸導的保七總隊第三大隊副大隊長蔡耀庭說，施員自鎖槍械室，裡面有中隊的槍彈，但他是否持有槍彈，目前不得而知，他表示，莊自任受不平等待遇，起因於業務需要，依總隊的作業要點調整主管職務，將莊員調到總隊部，莊員即將22日調任北部，臨時調任北部，莊員不能接受，於槍械室表達不滿，自拍影片給媒體。

他指出，已經開導莊員，如果不服調動，可依公務員保障等辦法申訴，至於莊員訴諸媒體的八項訴求，包括請監察委員調查等，將由總隊研議後再行說明。

至今天凌晨2時為止，莊員仍與長官隔著槍械室大門對峙中，警政署駐中區督察吳啟瑞凌晨1時許趕抵現場了解狀況。

保七總隊台中市的駐地封鎖大門，嚴禁記者進入，僅表示處理中。（記者張瑞楨攝）

疑似保七總隊的長官，半夜驅車趕來處理。（記者張瑞楨攝）

警政署駐中區督察吳啟瑞（圖右）凌晨1時許趕抵現場。（記者張瑞楨攝）

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