2男機車雙載大馬路上又再翹孤輪！被警察活逮、上銬法辦

18歲盧姓男子（右）孤輪翹完山線換海線！這次被警察當場目擊重罰並上銬法辦。（民眾提供）

2022/04/03 08:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕10多天前才在壽山騎機車翹孤輪，被人檢舉的盧、余兩名18歲男子，仍然學不乖，翹完山線改翹換海線，兩人前天深夜又相約出遊，騎機車到旗津紅燈起步，其中盧男又以前輪懸空的方式翹孤輪前進，被尾隨在後的員警抓個正著，當場攔下掣單舉發，將他依公共危險上銬移送法辦，余男因改裝車體吃下罰單。

鼓山分局今指出，旗津分駐所警員在清明連假前一晚9點許，執行超商巡守時，發現兩輛機車結伴同行，其中一輛斷斷續續以翹孤輪方式前進，隨即尾隨其後，在旗津三路上停等紅燈、綠燈起步時，盧男又以「翹孤輪」方式行駛，在員警面前人贓俱獲無法狡辯。

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警方立刻趨前攔停，發現翹孤輪的騎士盧男，日前曾在壽山和余姓友人機車翹孤輪被遊客拍下檢舉，被函送公共危險罪嫌，如今盧男手癢又累犯被員警直擊，違反道交管理處罰條例，在道路競技或以其他危險方式駕車，處6千元以上、2萬4千元以下罰鍰舉發外，再依公共險罪嫌送辦，另一名余姓騎士則因違規改裝車輛燈色開單舉發。

據了解，盧男（18歲）於10多天前和余男（18歲），兩人才在壽山地區以「翹孤輪」方式被檢舉遭罰，這次又被警方當場目擊攔下，雖然兩人都配合員警稽查，但違規行為不可取，還是要依法處罰。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，駕駛人如要從事競技、競速等活動，應尋找合法場域，切勿自認駕術高超，而罔顧他人安全，2名行為人依法需吊扣駕照，目前全案已送監理機關審核中。

18歲盧姓男子（右）孤輪翹完山線換海線！這次被警察當場目擊重罰並上銬法辦。（民眾提供）

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