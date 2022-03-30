前法官被控詐加班費、涉財產不明來源罪 一審判無罪

前士林地院民事庭法官陳梅欽涉財產來源不明等罪被起訴，一審獲判無罪。（資料照）

2022/03/30 17:10

〔記者溫于德／台北報導〕前士林地院民事庭法官陳梅欽涉嫌浮報詐領加班費，相關帳戶內還有高達1537萬多元不明現金存入，士林地檢署依最重可判刑5年的貪污治罪條例財產不明來源罪及刑法詐欺取財罪起訴，士林地院審結，今判陳無罪，可上訴。理由尚未公布。

起訴指，陳梅欽於2015、2016年的不明來源財產分別高達404萬及630萬元，遠超過他的年薪及租金收入，認定財產來源可疑，檢方並指陳梅欽明知未加班，仍在個人差勤系統偽填6度加班共22小時，再製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費6136元。

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士院開庭時，陳梅欽辯稱他7年間合法進帳逾3500萬，檢方將他繳貸款、給妻子的錢，誤算為不明收入，加班費是申報「誤擇」日期；陳梅欽還反批司法高層只在意結案數，不管法官辦不辦得完，不當得利的是國家，不是他，但該死的永遠是基層法官。

陳梅欽強調，這些檢方認為有問題的財產，是他照顧父母，胞兄才按月匯款10萬元給他，父母過世後，按月改匯6萬元，加上他當法官年薪至少200萬元，所以自2012至2018年收入至少3207萬元，還不包括夫妻的股利、天母房租收入等

58歲的陳梅欽為司法官學院（司法官訓練所）33期結業，1995年起擔任澎湖地院候補法官，2000年調任士院民事庭法官，先前被檢舉私生活不當、不實申報加班費、言語騷擾女同事「事業線不錯」及露胸肌冒犯等違失，被監察院彈劾，職務法庭認為這些違失成立，加上他的考績曾被打丙，綜合評擬後判決免除法官職務，轉任其他公職。

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