高雄大貨車掉落6捲4噸重鋼捲 3車衰砸毀

鋼捲掉落波及行經車輛及分隔島。（圖由民眾提供）

2024/04/16 13:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區中山、平和東路口今天上午發生鋼捲掉落意外，6捲鋼捲四散滾落，每捲約4噸重鋼捲破壞力大，砸毀分隔島、路燈，波及路經的3輛轎車，現場一片狼藉，警方已排除事故，正釐清肇責。

小港分局初步了解，29歲黃姓大貨車駕駛上午10時40分許，載運9捲鋼捲於中山四路往北方向行駛，行經小港區中山、平和東路口時，所載運鋼捲疑似未固定牢穩而掉出車外，其中有6捆鋼捲滾落南北向車道。

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事故發生時，有鋼捲滾落到對向車道，砸毀分隔島及路燈，掉落鋼捲共波及39歲簡姓、45歲洪姓及51歲莊姓駕駛的轎車，無人受傷，但鋼捲四處散落，影響道路通行。

小港分局分局員警趕抵處置及交通疏導，聯絡拖吊車調離故障車輛，並通知相關單位清理路面掉落物，迅速排除事故現場，恢復交通，並對駕駛依法舉發。

小港警分局呼籲，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫（掉）落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處新台幣3000元至18000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。

掉落鋼捲分散在雙向車道，影響交通。（圖由民眾提供）

掉落鋼捲波及3部車輛。（圖由民眾提供）

鋼捲砸毀分隔道。（圖由民眾提供）

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