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台中頂級燒肉店日籍負責人被爆經營博弈網站 賭金破1800億

警方當時到七期商辦查緝博弈網站的情形。（資料照）

警方當時到七期商辦查緝博弈網站的情形。（資料照）

2024/04/16 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家主打使用日本頂級和牛的燒肉店，去年10月才風光開幕，近日卻被檢舉使用過期食材，衛生局稽查後確認將開罰，現在又爆出該燒肉店的日籍負責人，曾在2022年的世足賽期間架設經營博弈網站，吸引大量日籍賭客下注，賭資金流超過1800億被查獲，警方當時帶回44人，該案目前仍在偵查當中。

據了解，當年全球瘋世足，大批球迷爭相投注運彩，有日本線上博弈網站集團也搶搭這股熱潮，跨海來台經營地下簽賭，台中市警方接獲情資顯示藏匿七期高級商辦內，進一步追查發現，該集團設立賭博網站線上百家樂、體育賽事等，連世足賽都是簽注標的，提供網路針對不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行。

經報請台中地檢署指揮，蒐證齊全後聲請搜索票獲准，當年底前往搜索，查獲日籍負責人、幹部及員工等44名犯嫌，其中日籍6人、中國籍1人、台籍37人，分工投入客服、網頁設計維修、招攬會員業務，當場也查扣電腦主機等不法贓證物，清查發現日本賭客1年總下注金額逾日幣8000億元（換算新台幣約1800億元），不法獲利相當驚人。

全案訊後依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，該案目前仍在偵查當中，但據了解，當時涉案的日籍負責人，與近日被檢舉使用過期食材的和牛燒肉店，同是日籍身分的公司負責人同名同姓，年齡也相符，但是否就是同一人，檢警未證實，正進一步查證釐清中。

警方查扣的電腦主機等證物。（資料照）

警方查扣的電腦主機等證物。（資料照）

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