寄黑函辱主管、同事 法官︰解僱有理

寄黑函辱主管、同事遭解僱示意圖。（資料照）

2022/02/28 05:30

構成勞基法「重大侮辱雇主」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市伊士博國際商業公司的員工李男，被控寄發匿名電子郵件給公司員工，內容充斥輕蔑侮辱主管及同事，這些侮辱言語、不實謠言騷擾引起員工恐慌，有人因此請辭，被害人報警後，公司內部調查發現，李男的公務筆電歷史檔案中，有辱罵主管「真胖又矮」、侮蔑同事「死老賊們趕快被幹掉吧！」的內容，以勞基法「重大侮辱雇主」事由將他解僱；李男不服提告，新竹地院認為，公司所為符合解僱之最後手段性，判李男敗訴。

引發員工恐慌 有人因此請辭 被害人報警

伊士博國際商業公司去年有多名員工遭偷拍，並受到匿名電子郵件的言語侮辱、不實謠言騷擾。

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伊士博指控，監視器畫面顯示，李男經過同事座位時，拿起手機朝向對方，與其中一封匿名電子郵件內，該員工遭偷拍照片的拍攝角度完全吻合，公司進一步追查李男的公務筆電，發現裡面的小畫家歷史檔案紀錄的檔名，與匿名電子郵件內多名同事的照片內容，竟然一字不差。

一般科技公司為避免機密外洩，多會要求員工使用公司提供的公務筆電。李男則辯稱，去年四月底依公司指示交出電腦、密碼、門禁卡，不知電腦後來為什麼會出現檔案紀錄的檔名，絕非他所為。

伊士博指出，根據李男的電腦畫面、公司監視器畫面等證據，顯示李男涉有犯行，去年五月二十日以勞動基準法「重大侮辱雇主」的事由將他解僱。

法官調查，李男公務筆電內留有多名同事照片，其中主管孫男的照片左下角標註「真胖又矮」；其他同事則有「那幾個死老賊回來又要GY」、「死老賊們趕快被幹掉吧」等文字。

法官認為李男的行為，確有對公司同事造成重大侮辱，且這些照片及文字已於公司其他員工間散布，影響公司團隊工作融洽氛圍。

李男寄發輕蔑侮辱主管及同事的電子郵件給其他員工，若公司繼續僱用李男，將造成未來管理其他員工的威信盡失、業務無法正常運作，勞雇間信賴關係已生破綻，公司終止勞動契約屬合法有據。

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