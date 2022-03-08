為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗院法官周靜妮叫少年自掌嘴 又爆與被告談條件換「交保」

    苗栗地院法官周靜妮又被爆出違失。（圖取自YouTube，本報合成）

    苗栗地院法官周靜妮又被爆出違失。（圖取自YouTube，本報合成）

    2022/03/08 19:14

    〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮，涉在處理少年事件時，要求少年自掌嘴，還說出「送去捅屁眼」等語，一月被法官評鑑委員會送職務法庭，建請免職；司法院人事審議委員會8日再指出，周靜妮在受理羈押案件時，竟以「交保」換取被告同意「不夜間訊問」，導致增加候訊時間，決議移請監察院審查。

    人審會指出，周靜妮2015年某日值夜班時，收到檢察官聲請羈押的案件。被告要求即時訊問，但周靜妮不在法院，也未馬上回到法院開庭，反而打電話給值班法警，要求跟被告溝通一下，表示可以允諾「交保」，前提是被告要同意「不夜間訊問」。

    人審會認為，周靜妮未依被告要求即時訊問，還用交保換取不夜間訊問，導致增加被告滯留在法院候訊時間，違反「法官法」與「法官倫理規範」，情節重大，決議移請監察院審查。

    此外，2017年間，周靜妮在辦理一起民事拆屋還地事件時，在未赴現場勘驗、也未函請地政事務所繪製本案的複丈成果圖的情況下，逕自以原告單方所提出的附圖判決原告勝訴。

    全案後續進入強制執行程序時，因本案判決只有原告提供的附圖，沒有無實體測量圖（複丈成果圖），司法事務官無法確認界址及測量，以致無法執行本案判決，只好裁示改發原告，請他再打一次官司。

    人審會認為，周靜妮辦理本案未謹慎、勤勉執行職務，增加當事人不合理的負擔，違反「法官倫理規範」，但情節不重要，沒有懲戒必要，由司法院長許宗力發布書面命令「促其注意」，給與職務監督處分。

    而周靜妮處理少年事件出包、命令下屬處理私人事務、逾期裁定收容、以不當方法迫使當事人和解、未依法指定輔佐人、適用法條錯誤、未給予相對人陳述意見機會、訴外裁判、片面與一方當事人接觸及造假判決、無故取消庭期、曠職等違失，已被法評會移送職務法庭審理，建議免職、不得再任公務員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法官周靜妮被爆曠職、怠職僅扣薪 苗栗地院發3點聲明
    2022/02/18 18:04

    法官周靜妮被爆曠職、怠職僅扣薪 苗栗地院發3點聲明
    逼少年自掌嘴女法官年後未上班 苗栗地院︰建議司法院停職
    2022/02/14 13:44

    逼少年自掌嘴女法官年後未上班 苗栗地院︰建議司法院停職

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    傻眼！法官叫少年自摑耳光 嗆「送去捅屁眼」 法評會審議出爐
    2022/01/28 18:11

    傻眼！法官叫少年自摑耳光 嗆「送去捅屁眼」 法評會審議出爐
    法官周靜妮開庭涉動用私刑 苗栗地院建議移送評鑑
    2021/03/24 18:04

    法官周靜妮開庭涉動用私刑 苗栗地院建議移送評鑑

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    吃丙女法官被爆動私刑 當庭罰少年自掌嘴
    2021/03/23 05:30

    吃丙女法官被爆動私刑 當庭罰少年自掌嘴
    周靜妮曾燒法官宿舍 列關懷對象
    2021/03/23 05:30

    周靜妮曾燒法官宿舍 列關懷對象
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播