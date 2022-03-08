苗院法官周靜妮叫少年自掌嘴 又爆與被告談條件換「交保」

苗栗地院法官周靜妮又被爆出違失。（圖取自YouTube，本報合成）

2022/03/08 19:14

〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮，涉在處理少年事件時，要求少年自掌嘴，還說出「送去捅屁眼」等語，一月被法官評鑑委員會送職務法庭，建請免職；司法院人事審議委員會8日再指出，周靜妮在受理羈押案件時，竟以「交保」換取被告同意「不夜間訊問」，導致增加候訊時間，決議移請監察院審查。

人審會指出，周靜妮2015年某日值夜班時，收到檢察官聲請羈押的案件。被告要求即時訊問，但周靜妮不在法院，也未馬上回到法院開庭，反而打電話給值班法警，要求跟被告溝通一下，表示可以允諾「交保」，前提是被告要同意「不夜間訊問」。

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人審會認為，周靜妮未依被告要求即時訊問，還用交保換取不夜間訊問，導致增加被告滯留在法院候訊時間，違反「法官法」與「法官倫理規範」，情節重大，決議移請監察院審查。

此外，2017年間，周靜妮在辦理一起民事拆屋還地事件時，在未赴現場勘驗、也未函請地政事務所繪製本案的複丈成果圖的情況下，逕自以原告單方所提出的附圖判決原告勝訴。

全案後續進入強制執行程序時，因本案判決只有原告提供的附圖，沒有無實體測量圖（複丈成果圖），司法事務官無法確認界址及測量，以致無法執行本案判決，只好裁示改發原告，請他再打一次官司。

人審會認為，周靜妮辦理本案未謹慎、勤勉執行職務，增加當事人不合理的負擔，違反「法官倫理規範」，但情節不重要，沒有懲戒必要，由司法院長許宗力發布書面命令「促其注意」，給與職務監督處分。

而周靜妮處理少年事件出包、命令下屬處理私人事務、逾期裁定收容、以不當方法迫使當事人和解、未依法指定輔佐人、適用法條錯誤、未給予相對人陳述意見機會、訴外裁判、片面與一方當事人接觸及造假判決、無故取消庭期、曠職等違失，已被法評會移送職務法庭審理，建議免職、不得再任公務員。

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