司機提尿素保養車子摔傷失能提告求償 屬於職災判雇主賠69萬

朱姓遊覽車司機提尿素保養車子摔傷失能提告求償，屏東地院認定屬職業災害，判雇主應賠償69萬多元。（記者李立法攝）

2024/04/16 13:37

〔記者李立法／屏東報導〕受僱擔任遊覽車司機的朱姓男子為保養車子，到陳姓雇主家提取尿素時不慎摔傷導致失能，朱男遂向陳姓雇主提告求償，陳女認為朱男傷勢與執行職務無關，求償無據，屏東地院審理後，認為朱男所受傷害屬職業災害，判陳女應賠償69萬多元，可上訴。

朱男主張，他受僱陳女擔任遊覽車司機，並負責日常保養，3年多前某日他為保養遊覽車到陳女住處提取2桶尿素，因陳女將汽車停在騎樓，導致通行空間不足，他提著重物失去平衡滑倒受傷成癱，永久失去工作能力，陳女應賠償他工作損失、醫療及看護等費用793萬多元。

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陳女主張，朱男到她住處提取素當天並非朱的工作日，而是朱的休假日，朱男不是在執行職務期間受傷，故非屬職業災害，朱男提尿素的行為與其受傷結果間，欠缺業務起因性，她不須負勞基法所規定的補償責任。

屏東地院認為，朱男提取尿素是為保養遊覽車，其傷勢與執行職務間具相當因果關係，屬職業災害，縱為休假日，也無法免除雇主職業災害補償責任，依全案情狀及朱男傷勢，朱男可請求的工資、醫療及失能補償費為280萬8589元，扣除朱女已為朱男投保商業保險理賠211萬2399元，朱女應支付朱男69萬6190元。

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