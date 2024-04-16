為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

司機提尿素保養車子摔傷失能提告求償 屬於職災判雇主賠69萬

朱姓遊覽車司機提尿素保養車子摔傷失能提告求償，屏東地院認定屬職業災害，判雇主應賠償69萬多元。（記者李立法攝）

朱姓遊覽車司機提尿素保養車子摔傷失能提告求償，屏東地院認定屬職業災害，判雇主應賠償69萬多元。（記者李立法攝）

2024/04/16 13:37

〔記者李立法／屏東報導〕受僱擔任遊覽車司機的朱姓男子為保養車子，到陳姓雇主家提取尿素時不慎摔傷導致失能，朱男遂向陳姓雇主提告求償，陳女認為朱男傷勢與執行職務無關，求償無據，屏東地院審理後，認為朱男所受傷害屬職業災害，判陳女應賠償69萬多元，可上訴。

朱男主張，他受僱陳女擔任遊覽車司機，並負責日常保養，3年多前某日他為保養遊覽車到陳女住處提取2桶尿素，因陳女將汽車停在騎樓，導致通行空間不足，他提著重物失去平衡滑倒受傷成癱，永久失去工作能力，陳女應賠償他工作損失、醫療及看護等費用793萬多元。

陳女主張，朱男到她住處提取素當天並非朱的工作日，而是朱的休假日，朱男不是在執行職務期間受傷，故非屬職業災害，朱男提尿素的行為與其受傷結果間，欠缺業務起因性，她不須負勞基法所規定的補償責任。

屏東地院認為，朱男提取尿素是為保養遊覽車，其傷勢與執行職務間具相當因果關係，屬職業災害，縱為休假日，也無法免除雇主職業災害補償責任，依全案情狀及朱男傷勢，朱男可請求的工資、醫療及失能補償費為280萬8589元，扣除朱女已為朱男投保商業保險理賠211萬2399元，朱女應支付朱男69萬6190元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園楊梅工地2工人呼吸困難昏迷 勞檢處勒令停工
2023/11/28 23:23

桃園楊梅工地2工人呼吸困難昏迷 勞檢處勒令停工
寒流來襲！雇主未做好低溫防護釀職災 最高開罰30萬元
2024/01/22 17:15

寒流來襲！雇主未做好低溫防護釀職災 最高開罰30萬元

萬企君品2 淡水核心生活圈
職災失能勞工認定放寬 即日起可請領多項補助津貼
2024/02/05 15:04

職災失能勞工認定放寬 即日起可請領多項補助津貼
清潔隊員執勤受傷屬「職災」遭桃市府討薪 高院判不必返還
2024/02/05 14:18

清潔隊員執勤受傷屬「職災」遭桃市府討薪 高院判不必返還

營養師：早餐喝豆漿 避免蛋白質攝取地雷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播