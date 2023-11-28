桃園楊梅工地2工人呼吸困難昏迷 勞檢處勒令停工

桃園楊梅工安意外，2工人呼吸困難昏迷，勞檢處：依法處分及勒令停工。（記者李容萍翻攝）

2023/11/28 23:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區中山北路一段1處正進行「廢水處理工程」的工地，今（18日）近午發生工安意外，2名同為48歲的黃姓、張姓工人進入新設污水池清理時，因呼吸困難昏迷被送醫；市府勞動檢查處下午派員至工地現場調查，初步分析此工安災害原因，主要現場為缺氧危險場所，2名工人於局限空間從事作業前，現場未有相關危害預防作為，且負責缺氧作業主管未在現場指揮監督作業，對於發生此一職業災害，勞檢處針對違反規定部分將依法處分及勒令停工。

勞檢處表示，該2名工人因未使用四用氣體偵測器量測及通風換氣，以致於在進入污水池作業發生呼吸困難昏倒，一度失去意識，經現場人員報案求救，消防局第2大隊楊梅分局救護人員到場將2人戴上氧氣面罩，2人陸續恢復意識，經送醫治療幸無大礙。

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楊梅消防分隊是上午近11點接獲報案，前往楊梅區中山北路一段21巷的工地，發現黃姓、張姓兩人在新設汙水池施工塗抹防水層，因呼吸困難昏倒，且一度失去意識，救護人員到場立即替2人戴上氧氣面罩，以頸圈長背板固定，再使用扁帶將傷者固定由器材車使用吊臂吊掛出來，所幸2人皆無外傷，經救護人員給予氧氣後也陸續恢復意識，送醫後已返家休養。

桃園楊梅工安意外，2工人呼吸困難昏迷，勞檢處：依法處分及勒令停工。（記者李容萍翻攝）

桃園楊梅工安意外，2工人呼吸困難昏迷，勞檢處：依法處分及勒令停工。（記者李容萍翻攝）

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