住戶在自家門窗裝監視器惹鄰不滿 主委、總幹事無法處理竟挨告

高雄前鎮區某社區住戶在自家門窗裝監視器拍攝中庭，社區主委和總幹事「無作為」竟挨告。示意圖。（資料照）

2024/04/16 13:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在前鎮區某社區的凃姓男子，與鄰居發生糾紛後，在自家1樓門窗裝上監視器對準社區中庭，惹來邱姓住戶不滿，認為隱私權受侵害，他要求社區主委和總幹事處理，但兩人認為監視器是裝在凃男私人領域，社區無法介入，邱不滿提告求償6萬6千元，法官認為凃男並未提出自己受侵害的證據，因此判他敗訴。

判決指出，2019年間，住在社區1樓的凃姓男子與鄰居發生妨害秘密的糾紛後，凃男在自家門窗上裝了一台監視器，並把鏡頭對準社區中庭，此舉惹來社區的邱姓鄰居不快，認為監視器鏡頭朝中庭拍攝，住在社區的住戶的隱私權受到侵害。

請繼續往下閱讀...

邱男向社區社委和總幹事告狀，希望兩人能出面解決此事，但總幹事找來熟悉的員警到場勘查後，員警認為凃男的行為沒有違法，因此公權力無法介入，總幹事把這件事轉答給主委和邱男後，邱男認為兩人對社區事務無作為，因此向凃男、主委及總幹事提告求償9萬9千元。

高雄簡易庭審理時，凃男先行與邱男和解，但主委和總幹事喊冤，稱當時相信處理員警的話，認為凃男裝監視器的行為沒有侵害社區公益及隱私權，加上監視器是裝在凃男自家的門窗上，社區沒有介入處理的空間；法官則認為，邱男一直主張自己隱私權受到侵犯，基於舉證責任分配原則，應由邱男負責舉證，但他卻沒有提出自己受侵害的證據，因此判邱男敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法