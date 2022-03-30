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    掃詐專案扣15萬餘泰達幣 「加密貨幣」儼成詐騙新溫床

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

    2022/03/30 12:34

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    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦

    〔記者徐聖倫／新北報導〕「加密貨幣」已然成為現今社會投資重要標的之一，不少人因此發財，但有不肖份子利用新興的加密貨幣投資為詐騙手段謀取暴利，本次警政署為期12日的掃詐專案就扣下近16萬顆「泰達幣」。新北市刑警大隊表示，主要被騙的民眾多不懂加密貨幣投資、獲利機制，這樣的心態遭不肖份子抓住，被騙得血本無歸。

    警方說，傳統詐騙手法包含「猜猜我是誰」、「假檢察官真詐財」、「假店商平台購物詐騙」等，在警方強力宣導下，會被這樣手法誆騙的民眾已成少數，民眾對於這樣的手法防備心已然建立，而以股票為主的投資型詐騙，網路上則有一大票資料供參考，所以不肖份子想到了投資型詐騙的變體，也就是將標的轉成「加密貨幣」。

    警方解釋，加密貨幣投資詐騙即為投資行詐篇最新變型，社群媒體包含臉書、Instagram、LINE等都是常見的管道。一般來說，加害人會先用美女IG等進行宣傳，在社群媒體PO出一大堆獲利案例，吸引著民眾上鉤。

    而被害人在一通話術及各個假案例、假數據圖轟炸後，就有極大可能上鉤，接著詐騙集團提供投資APP予被害人註冊，註冊完畢則開始讓被害人投入資金，也就是「入金」。初期詐騙集團會提供小額獲利給被害人，讓其信以為真，接著被害人則越投越多，看著詐騙集團提供的假獲利報表，待被害人完全陷入，要求拿回獲利所得，這時則被不讀不回，當初註冊的投資交易平台APP更有可能直接被下架，幾近求助無門。

    警方表示，近幾年虛擬貨幣獲利新聞層出不窮，導致各年齡層都有受害者，但很多人不知道如何獲利，所以詐騙集團利用被害人不懂虛擬貨幣獲利或投資機制，以假交易所騙民眾註冊，「兩面手法」。警方呼籲，民眾對不熟悉的投資標的還是持保守態度為佳，若疑似欲詐騙，可撥打165或直接報警，以維護自身權益。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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