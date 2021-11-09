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    詐騙男向戰鬥民族買泰達幣 面交28萬僅1真鈔露餡下場曝

    俄男在計程車中打電話幹譙章嫌，同時要司機開往警察局。（記者王冠仁翻攝）

    俄男在計程車中打電話幹譙章嫌，同時要司機開往警察局。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/09 14:41

    〔記者王冠仁／台北報導〕30歲俄羅斯籍男子透過網路販售虛擬貨幣「泰達幣」，章姓男子與其接洽，雙方談妥價格為28萬元；章派莊姓男子去台北車站面交，但整疊鈔票中只有第1張是真鈔。俄男起先沒發現而匯出泰達幣，但事後與莊搭車去附近便利商店驗鈔途中發現上當，要求司機開往警局；莊見東窗事發，跳車逃逸，但俄男攔下莊，警方也循線逮捕章。

    警方調查，1名在台生活多年的俄羅斯籍男子，日前透過網路某論壇發文，聲稱要賣出虛擬貨幣「泰達幣」，30歲章姓男子看到貼文，與其聯繫，雙方談妥以28萬元交易，並約於台北車站地下1樓面交。

    交易當日，章派23歲莊姓男子持假鈔前往，整疊鈔票中只有第1張是千元真鈔，其餘都是假鈔；莊與俄男碰面後，俄男第一時間沒有檢查鈔票，他見到莊拿出錢，隨即也打開電腦，將泰達幣匯至指定帳戶。

    不過，俄男匯出泰達幣後，要求莊要與他一起去附近便利商店檢查鈔票，兩人於是一起搭上計程車。俄男在計程車上檢視鈔票，發現拿到的竟然是一堆假鈔，他隨即要求司機前往附近警局，同時打電話給章男幹譙。

    莊見東窗事發，趁計程車停等紅燈時，趁機開門跳車逃逸，但俄男追上攔阻；轄區警方獲報追查，也循線逮到章，警方最後將兩人依詐欺罪嫌送辦，同時擴大清查他們幕後所屬集團。

    俄男與莊男在台北車站面交。（記者王冠仁翻攝）

    俄男與莊男在台北車站面交。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣莊嫌用來面交的鈔票，28萬裡面只有1張真鈔（紅框處）。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣莊嫌用來面交的鈔票，28萬裡面只有1張真鈔（紅框處）。（記者王冠仁翻攝）

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