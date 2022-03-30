警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦

警政署署長陳家欽召開記者會，宣示打擊詐欺的決心。（記者邱俊福攝）

2022/03/30 10:56

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署自本月21日開始執行為期12天的全國同步掃蕩「假投資詐騙集團」專案行動，鎖定虛擬貨幣、金融商品、假博弈網站的話務機房、洗錢水房、收簿及車手集團為重點，經統計至今已搗破67件詐欺集團，逮481人送辦，其中具有竹聯幫、四海幫及天道盟組織犯罪身分者21人，目前查緝行動尚持續進行中。

警政署表示，隨著全球股市交易熱絡，詐騙集團趁勢編造各種投資名目如虛擬貨幣、各式金融商品等，透過簡訊或LINE誘騙投資人，且不乏黑道幫派勢力介入，讓受害人求償無門，因此執行這波專案行動，動員全國警察同步進行查察。

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警政署署長陳家欽今天也特別召開記者會，宣示打擊詐欺的決心。陳家欽表示，從去年發現，詐騙集團的非法金流為逃避查扣，開始虛擬化，這次行動中就查扣15萬8000多顆泰達幣（約台幣454萬多元），另也發現被害人被誘導到BTM比特幣提款機去買幣匯給詐騙集團，這些都是新型態的洗錢方式，也是未來打擊重點。

目前統計，專案行動查獲假投資虛擬貨幣詐欺水房、假交友投資詐欺收簿、假投資未上市股票等詐欺集團共達67件，送辦481人，當中法院羈押31人，查扣不法所得財物逾5000多萬元。

警政署提醒，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資，就是詐騙，常見投資詐騙話術計有以下四大特徵，包括「聲稱低風險、高報酬」、「常以熱門金融商品包裝，投資模式卻相當複雜」、「先給予甜頭小利，再誘騙加碼投資」、「來源不明簡訊，邀請社群投資」等，呼籲民眾應多加查證，以確保自身財產安全。

警政署全國掃蕩「假投資詐騙集團」，查獲67件，查扣電腦、手機、虛擬貨幣泰達幣、金融卡、存摺等贓證物。 （記者邱俊福攝）

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