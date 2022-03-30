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    虛幣投資詐欺水房買泰達幣洗錢 還設置「虛擬貨幣山寨平台」曚騙檢警

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

    2022/03/30 12:28

    〔記者邱俊福／台北報導〕以李姓女子為首的虛擬貨幣投資詐欺水房，專將得手贓款，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）遂行洗錢，而為躲避查緝，刻意吸收6名房仲為幹部、成員，以其職業作為掩護，負責提供帳戶與提款，還製作「虛擬貨幣山寨平台」，讓手下面對檢警查緝時出示，偽裝成合法的虛擬貨幣買賣交易，加以曚騙過關。刑事局偵二大隊第二隊今宣布逮李女等18人，並查扣泰達幣高達近16萬顆（約台幣454萬多元），其中李女與旗下房仲幹部等8人遭聲押獲准。

    警方調查，該集團專門跟隱身境外的假虛擬貨幣、博弈等投資詐欺機房合作，負責提供帳戶與前往臨櫃、ATM提領贓款，再將取得的贓款，購買泰達幣，轉給境外機房，遂行洗錢，從中則抽取百分之15作為傭金。

    特別的是，該集團對外聲稱「保證不會出事」為噱頭，吸收官姓、鐘姓等多名房仲從業人員，大膽使用本身帳戶作為人頭帳戶，以及負責前往提領贓款，多次因此被檢警約談時，官等成員不僅以有正當行業，不會行騙，還馬上出示製作的「虛擬貨幣山寨平台」，提供預先準備的不實虛擬貨幣交易紀錄，偽裝成合法虛擬貨幣買賣交易。

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」與真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」相比僅多了一個「n」字，難以察覺，加上該真的平台位於境外，不易調閱資料與查證，還真的讓許多成員呼攏檢警過關，幾乎沒被起訴過。

    警方經調閱分析相關資料，長期跟監蒐證，自去年底至本月共發動4波查緝行動，逮捕李女與旗下官姓、鐘姓等18人到案，查扣現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺、硬碟，以及在李女行動裝置內查扣用來洗錢的泰達幣近16萬顆，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    李女等18人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

    李女等18人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」，跟真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」多了一個「n」字，難以察覺。（刑事局提供）

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」，跟真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」多了一個「n」字，難以察覺。（刑事局提供）

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