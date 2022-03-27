惡鄰騙完爸爸騙女兒 得手9萬餘元判4個月

基隆地院近日審結，認定周男觸犯詐欺罪，判處有期徒刑4月，不法所得沒收。（記者吳昇儒攝）

2022/03/27 09:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名周姓男子得知鄰居林男觸犯毒品案被關，便向林父佯稱其子在外積欠地下錢莊費用，自己可代為處理，便偽造本票騙取林父交付欠款；隨後又向林男姊姊表示可幫忙其弟交保外出，再次騙錢，共得手9萬2千元。事後因事跡敗露，林家便對周男提告。基隆地院近日審結，認定周男觸犯詐欺罪，判處有期徒刑4月，不法所得沒收。

檢警調查，周男向林父表示，有聽聞其子在外有積欠地下錢莊1萬元，且利息多期未繳，經利滾利、息滾息下來，金額不小，但自己有門路只需花1萬5千元，就能拿回本票；林父信以為真，交付款項後，拿回1張偽造林男簽名的本票。

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周男得手後，又心生歹念，向林男的父親、姊姊表示，自己有門路可以上涉犯毒品案的林男交保，還能幫忙送東西進去給他，但必須要疏通立委、律師、法官，過程中都需要費用。

林父及林女則依照周男指示，陸續交付相關款項，卻遲遲未等到好消息，詢問弟弟的律師後，發現周男並未要求協助辦理交保事宜，才知上當受騙，對周男提出告訴。

檢察官偵訊時，周男僅承認確實有拿林父交付的1萬5千元，幫忙處理地下錢莊的事情，但後續的部分，則只有跟父女2人拿了約3萬元，並沒有告訴人提出的那麼多。

法官審理時，周男才承認確實是欺騙林姓父女2人，本票也是假的，另外利用許多送禮名目向2人索取數萬元費用。

法官調閱相關資料顯示，周男連同一開始的1萬5千元，共向林家拿取9萬2千元不法所得，雖於開庭時周男表示願意賠償損失，但須等自己賣出繼承的土地，遲遲未有下文，因雙方並未達成和解，故判處周男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，不法所得9萬2千元沒收。

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