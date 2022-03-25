還想考教師！詐騙經手2千多萬起貪念 男大生利用警方黑吃黑

警方在高男背包中取出近兩百萬現金，都是他想要侵吞的詐騙所得贓款。（記者王捷攝）

2022/03/25 00:16

〔記者王捷／台南報導〕某國立大學高姓大四生跟女友涉嫌當詐騙集團車手，竟異想天開「黑吃黑」，為吞兩百萬元贓款，故意把詐欺證據提供給警方，佯裝不知情，以為當車手如同一般打工，且還自稱未來想要考教師、不想留下前科，利用警方逮捕車手上游、同系的趙姓同學；不過，他這番伎倆遇到剋星，台南市警五分局長洪頂力曾要求越是複雜刑案越要溯源，結果高男的計畫被警方戳破，除了依洗錢防治法偵辦，還多一條誣告罪嫌。

高男去年底得知系上趙姓同學當詐騙車手，聽聞很好賺，對方趙男還告訴他當車手很安全、警察很難抓到，因此被說服當下線幫領款，後來高男吃到甜頭，跟同校他系的廖姓女友一起當車手，3個多月來經手盜領2千多萬元，但高男從其他地方得知車手的「市場價」，每盜領一筆贓款可以分到20到30%，但他每盜領100萬趙男才讓他抽5萬，他覺得自己吃虧，所以策劃黑吃黑。

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這個月高男擔任車手領了200多萬元，卻沒上繳給趙男，為了私吞贓款，高男跟廖姓女友討論後，決定將與趙男的對話截圖向警方報案，高男起初佯裝無辜，向警方誆稱以為當車手是一般打工，報警是因為不想留下前科，以後還想考老師，警察一開始也很同情，但得知高男當車手已經3個月，覺得可疑，且高男名下已有一個帳戶被列入警示許久，卻無法解釋為何沒有早點報案。

當警方詢問高男的上游時，高男直接就把同學趙男抖出來，並指控趙男以詐欺的方式誘騙他當車手，身上還有約兩百萬的贓款，同時欺騙警方他定時都會跟趙男領酬勞，他可以把趙男釣出來，但當高男把趙男約出來時，高男突然拔腿狂奔，警方在把趙男逮捕後，高男就不願與警方接洽了，這讓警方更為起疑。

後來，警方在趙男留有的對話紀錄中發現，高男吞了錢沒有上繳，疑似想把這兩百萬沒上繳的贓款推給被逮捕的趙男，這時警方才驚覺看起來老實的高男利用警方來黑吃黑；警方設法找到高男與女友，並在高男的背包裡找到近200萬現金，並將他以洗錢防制法、誣告罪移送。

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上游車手趙姓男子（中）是高姓男大生的同學，卻被高男計畫「黑吃黑」私吞贓款出賣。（記者王捷攝）

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