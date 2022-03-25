冒用鎮瀾宮兒童家園之名詐騙 兩名車手慘了……

鎮瀾宮董事長顏清標（圖中）去年8月開記者會時，對於詐欺集團盜用鎮瀾兒童家園之名行騙，顯得很生氣。（資料照、記者張軒哲攝）

2022/03/25 20:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕日前引發台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標怒氣的詐欺集團，台中地檢署今天起訴兩名車手，此事端源於鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園公益網站，因委託管理維護的網軟公司被入侵，導致捐助者個人資料外洩，約300名捐款者接到詐騙電話，已知8人受騙失金90餘萬元，警方逮捕兩名車手，台中地檢署今天依加重詐欺及洗錢罪嫌將兩人起訴，至於幕後詐欺集團仍偵辦中。

起訴書指出，詐欺集團的陳姓（21歲）、葉姓（22歲）車手，前者是實際盜領贓款的車手，後者是負責轉交上游詐欺集團命令，指揮監督陳男的「車手頭」，再將陳男於ATM領取的贓款，透過葉男轉交上游，至於此詐欺集團犯行，則是從去年3月起，佯稱是網路賣家、電商業者，打電話給上述捐款人，宣稱訂單操作錯誤，必須要操作提款機，否則會持續扣款，8名被害人依據指示操作ATM，卻將自己存款轉匯到人頭帳戶，詐騙集團再指示葉男、陳男等人領出。

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起訴書指出，葉男與陳男涉入多起詐欺，但兩人都宣稱，僅負責領錢與交錢，檢方起訴指出，兩人涉入的詐欺，包括去年8月騙徒假冒鎮瀾兒童家園員工，打電話給王姓民眾，謊稱因系統設定錯誤，每月扣款500元，王男依指示操作提款機而失金9萬元，以及同為去年8月，也是假冒大甲鎮瀾兒童家園員工，用相同手法打電話給陳姓民眾與薛姓民眾，分別詐得2萬元等。

上述詐欺案件發生後，鎮瀾宮董事長顏清標、擔任議長的女兒顏莉敏等人，去年8月21日召開記者會，顏清標頗氣憤說，詐騙集團是有預謀及規劃的進行詐騙操作，利用金融機構週末休假，在星期五下午及晚間大規模的撥打電話詐騙，讓捐助者無從查證，進而被詐騙。

顏莉敏則說，此詐欺惡行，也連帶影響民眾對公益社團的捐款，鎮瀾兒童家園部分，已知有8位民眾詐騙，一共大約被騙取90多萬元，呼籲民眾接到類似電話，提供信用卡或帳戶資料，請不要相信。

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