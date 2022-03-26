為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    提款次數多到數不清 「SSS級車手」路邊納涼被逮

    SSS級詐騙車手邱姓男子半月來在南高屏等區提領60次以上。（讀者提供）

    SSS級詐騙車手邱姓男子半月來在南高屏等區提領60次以上。（讀者提供）

    2022/03/26 09:17

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕南台灣近日傳出有一名SSS級詐騙車手頻繁出沒各地提款機，半個月來提領次數超過60次，金額上千萬元，警方佈線埋伏多日未果，最後竟是在路邊「巧遇」，順利逮捕車手後，檢方聲押獲准。

    鼓山警分局指出，本月1日起，陸續接獲民眾報案，指遭詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出16至62萬元不等的金額到對方指定帳戶；警方獲報後高度重視，經調查後發現31歲邱姓男子足跡遍及台南、高雄及屏東等地的提款機，在高雄地區即有39次提領紀錄，提領金額超過150萬元。

    專案小組一度鎖定邱男頻繁出現在台南火車站附近，經前往埋伏數日均無所獲。24日下午2點20分許，專案小組成員行經鼓山區華榮路時，突然見到「朝思暮想的身影」，邱男疑似等候上游指示，坐在一家休息中的診所騎樓納涼。

    員警通報警網到場支援，警方查緝時，邱男還刻意謊報他人身分，但當場就被拆穿，員警出示各提款機取款畫面，邱男才坦承身分，並在他隨身背包中起獲毒品一包（毛重1.28公克）、手機2支。

    警方指出，邱男為屏東地院發布的詐欺通緝犯，居無定所，初估在南、高、屏等地取款達60次以上，詳細提領次數及金額，邱男也僅以「多到數不清」帶過，但初估可能超過千萬，仍待進一步調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冒用鎮瀾宮兒童家園之名詐騙 兩名車手慘了……
    2022/03/25 20:50

    冒用鎮瀾宮兒童家園之名詐騙 兩名車手慘了……
    帶一堆存摺與提款卡 囂張車手反問警察「有甚麼問題嗎？」
    2022/01/22 10:37

    帶一堆存摺與提款卡 囂張車手反問警察「有甚麼問題嗎？」

    海線唯一歌劇院級專利 「明日享享」淨氣宅
    柯文哲兒網購書遭詐15萬 逮2車手
    2021/12/21 05:30

    柯文哲兒網購書遭詐15萬 逮2車手
    詐團「黑吃黑」搶奪40萬贓款 少年車手遭槍擊又被打怒報案
    2021/11/01 20:24

    詐團「黑吃黑」搶奪40萬贓款 少年車手遭槍擊又被打怒報案
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播