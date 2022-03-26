提款次數多到數不清 「SSS級車手」路邊納涼被逮

SSS級詐騙車手邱姓男子半月來在南高屏等區提領60次以上。（讀者提供）

2022/03/26 09:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南台灣近日傳出有一名SSS級詐騙車手頻繁出沒各地提款機，半個月來提領次數超過60次，金額上千萬元，警方佈線埋伏多日未果，最後竟是在路邊「巧遇」，順利逮捕車手後，檢方聲押獲准。

鼓山警分局指出，本月1日起，陸續接獲民眾報案，指遭詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出16至62萬元不等的金額到對方指定帳戶；警方獲報後高度重視，經調查後發現31歲邱姓男子足跡遍及台南、高雄及屏東等地的提款機，在高雄地區即有39次提領紀錄，提領金額超過150萬元。

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專案小組一度鎖定邱男頻繁出現在台南火車站附近，經前往埋伏數日均無所獲。24日下午2點20分許，專案小組成員行經鼓山區華榮路時，突然見到「朝思暮想的身影」，邱男疑似等候上游指示，坐在一家休息中的診所騎樓納涼。

員警通報警網到場支援，警方查緝時，邱男還刻意謊報他人身分，但當場就被拆穿，員警出示各提款機取款畫面，邱男才坦承身分，並在他隨身背包中起獲毒品一包（毛重1.28公克）、手機2支。

警方指出，邱男為屏東地院發布的詐欺通緝犯，居無定所，初估在南、高、屏等地取款達60次以上，詳細提領次數及金額，邱男也僅以「多到數不清」帶過，但初估可能超過千萬，仍待進一步調查釐清。

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