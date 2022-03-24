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    新北警方營救7「肉票」 基隆警方接力溯源逮詐團首腦

    瑞芳警方3月初營救出7名遭詐騙集團拘禁的「肉票」，基隆檢警查出這7名「肉票」竟是賣帳戶的詐欺共犯，再逮到收簿集團黃姓首腦，一舉瓦解整個收簿集團。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

    瑞芳警方3月初營救出7名遭詐騙集團拘禁的「肉票」，基隆檢警查出這7名「肉票」竟是賣帳戶的詐欺共犯，再逮到收簿集團黃姓首腦，一舉瓦解整個收簿集團。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

    2022/03/24 23:04

    〔記者林嘉東／基隆報導〕新北瑞芳警方本月初營救出7名遭詐騙集團拘禁的「肉票」，經基隆地檢署另指揮基隆警方查出，這7名「肉票」竟全是為了賣帳戶的詐欺共犯，溯源再逮到收簿集團黃姓首腦，向法院聲押獲准，一舉瓦解整個收簿集團。

    新北市警局瑞芳分局本月8日調查，李姓詐團成員透過網路遊戲、通訊軟體，以到民宿度假還能拿數萬元酬勞為代價，吸引台中、宜蘭、新竹等地謝姓七名男、女網友，一起住進瑞芳某民宿。

    瑞芳警方調查時，謝等7人有人自稱是被李男騙取提款卡後，不僅遭軟禁在民宿，還遭李等3人毆打；瑞芳警方調查後認為，謝等7人是無辜被害人，只將軟禁謝等人的李等3 人依妨害自由罪嫌送辦。

    檢察官複訊後認定，李等3人為詐團收帳戶成員，以詐欺等罪嫌向法院聲押李等3人獲准；謝等7人則為賣帳戶的詐欺共犯。

    瑞芳警方趕緊將獲釋7名「肉票」所持有的帳戶列為警示帳戶；果不其然，21日上午，獲釋其中一名張姓「肉票」跑到基隆市中國信託申請綁定多家轉帳帳戶，行員一看張男的帳戶已被列為警示帳戶，趕緊報警。

    轄區基隆市警二分局趕抵將張逮捕後，報請主任檢察官陳怡龍指揮偵辦後，赫見張男竟是之前獲救的「肉票」之一。

    檢警查出，張男不僅賣帳戶牟利，甚至被詐團吸收為幹部，以有串證之虞聲押他獲准；隔天溯源，終於逮到該收簿集團黃姓首腦，向法院聲押黃獲准，一舉瓦解整個收簿集團。

    檢方呼籲， 詐團詐騙手法不斷推陳出新，危害社會甚烈；詐團為了取得更多人頭帳戶帳戶洗錢，屢屢以重金利誘願意賣帳戶的民眾，只要住進民宿、汽車旅館3天不等，即可獲得近10萬元不等報酬，藉此取得與銀行有約定綁定帳戶的「乾淨」帳戶，以利洗錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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