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    童仲彥涉貪今應入獄卻未見人影 宜蘭地檢：若不到將拘提

    金色力量黨主席童仲彥。（資料照）

    金色力量黨主席童仲彥。（資料照）

    2022/03/25 13:49

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥，在議員任內詐領助理補助費，被依「利用職務詐取財物罪」，判刑3年10月有期徒刑，台北地檢署、童戶籍所在地宜蘭地檢署各簽發執行通知書。截至下午1點35分，他都尚未現身，宜蘭地檢署表示，今天下午5點30分相關人員下班前，若無報到，將依法拘提。

    台北地檢署起訴，指童仲彥在2011年任內，利用蔡姓男子當人頭助理，詐領共12萬元公費助理補助費；對此，童仲彥否認，強調蔡男認同他的政治理念，自願捐薪水給服務處使用，錢都用於公務。

    一審判童仲彥7年半，二審高院認定，蔡男未實質擔任助理，但童以月薪1萬8千元私聘張姓女助理4個月，共7萬2千元來自補助款，扣除後實際詐領5萬1842元，合議庭判3年10月、褫奪公權2年，今年2月間，最高法院駁回上訴定讞。

    台北地檢署通知童到案服刑，但童聲請改到戶籍所在地宜蘭地檢署報到，2地檢署各簽發執行通知書，要童今天上午10時許報到執行。宜蘭方面，截至下午1點35分，童仲彥仍未現身。

    宜蘭地檢署表示，童仲彥一案，有受台北地檢署囑託執行，入監通知書已合法送達，通知童今天10點到宜檢執行科報到；現已過報到時間，考量當事人可能有遲到問題，下午仍能來報到，但下午5點30分相關人員下班前，童仲彥若仍未到，將依法拘提。

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