美福倉儲6樓結構遭火勢破壞重機具難進場 明評估小怪手能否開挖

大量腐肉因貨架倒塌掉落地面，經清除業者清理已載離現場。（業者提供）

2022/03/21 21:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲開始清理火場，因6樓部分貨架未完全倒塌，且地板受連日高溫悶燒，恐有坍塌之虞，今天下午廠方委由結構技師入場實勘，入夜前拍板結構已受破壞不讓重機具入內，明天上午負責場內清理的業者將與廠方進一步確認結構破壞程度，評估是否可讓噸位較小的怪手入場開挖。

針對重機具無法入內開挖，廠方束手無策，也並無提出其餘清理方式因應，且面對連日惡臭影響周邊居民，後續是否有補償作為，也僅不斷跳針回應，一切仍待火災調查鑑定結果出爐。

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桃園市政府消防局第三大隊指出，美福倉儲分為前、後半部，前半部為地上7層、後半部則是挑高12米的3層樓，此次大火主要燃燒區域都是在後半部，其中起火點初判在後半棟的4樓冷凍櫃，考量悶燒時的火煙是向上竄，雖然6樓地板目視完整，但擔心貿然讓重機具入內，地板會不堪負荷坍塌而釀工安意外，廠方對此委由技師入場勘查。

由於目前6樓仍堆積大量未燃燒殆盡生肉、海鮮等，除了因腐敗飄出濃郁惡臭，現場也因此不時冒出濃煙及竄出零星火點，消防人員只能輪流入室灌水撲滅，消防表示，經每小時入室一層層檢視溫度，並無異狀，最主要仍是6樓的堆積物，不管是內部悶燒達一定溫度，或是清除過程中受翻攪擾動都可能復燃，堆積物亟需處理，今晚經評估火場情形，留下9車、23人持續待命。

清理業者表示，在4樓的4部怪手會持續清理，明天上午會再與廠方確認結構受破懷情形，評估是否可讓噸位較小、甚至不到1噸的怪手入內開挖。業者坦言，災後的火場工作環境相當惡劣，根本沒人要來，願意入場的4名怪手司機在倉儲內進攻清開貨架，不僅得忍受食物腐爛惡臭，不時還有腐肉的水與油淋在身上，下班帶著全身惡臭回家，還要怕被嫌臭，「真的很勇敢」！

至於場內的腐肉因飄臭，若直接下地將引起周邊廠家反彈，美福與業者研議將腐肉在火場內密封包覆後，透過流籠運至地面，再由卡車載走處理。

美福倉儲火警現場因後半部6樓還有大量未被燃燒完全的食材堆積，仍不時竄出濃煙，至於原先掉落地面的事業廢棄物已大致清除。（業者提供）

大量腐肉堆積在火場內，瀰漫濃郁惡臭。（讀者提供）

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