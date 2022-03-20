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    美福倉儲火場惡臭擾民 結構技師明入場實勘

    美福倉儲上萬噸肉、海鮮類等食材經連日高溫悶燒，再經豔陽曝曬，產生濃郁惡臭，讓人相當不適。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲上萬噸肉、海鮮類等食材經連日高溫悶燒，再經豔陽曝曬，產生濃郁惡臭，讓人相當不適。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/20 23:34

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲內的上萬噸肉、海鮮等食材，經連日高溫悶燒，又經豔陽曝曬，不斷飄出濃煙及濃郁惡臭，讓當地居民相當不滿，桃園市長鄭文燦雖下令「十天內清理完畢」，但因6樓部分貨架未完全倒塌，仍待結構技師明入場實勘。協助處理事業廢棄物的業者伍齊資源有限公司對此表示，若技師確認結構無虞讓機具入場，可拚10天內清完。

    地上7層、樓高36公尺的美福倉儲10日晚間10點多竄火，所幸當時為下班時間，無人受傷受困，但因該建物為超大型密閉式結構，打火不易，經調來全台最高32公尺「拆樓機」夾開外牆，才讓消防員得以灑水灌救。

    孰料歷經8天完成殘火處理，18日晚間7點半，倉儲6樓內蓄積的廢棄物，疑受風勢擾動復燃，加上存有8000公升柴油的發電機室門被廠方打開，場面一度緊張，所幸消防緊急入內關門，並設砲塔防護，才未讓火勢延燒。

    桃園市政府消防局指出，目前4樓的冷凍倉儲經確認結構安全無虞，已有4台怪手進場進行鋼架、垃圾分類，由於作業同時會翻動廢棄物，並可能會有殘火竄出，對此現場仍留有35車、70人24小時待命，並維持1至2小時派員入內確認火場溫度，一發現有火苗隨即灑水。

    桃園市消防局指出，目前最關鍵的是6樓貨架未完全倒塌，且仍有大量肉類、海鮮未被燃燒殆盡，隨時都有復燃可能，已請廠商盡速將火場清理完畢，才能確保復燃情形不再發生。

    伍齊公司表示，待結構技師確認沒有公安危害疑慮，怪手即可吊進6樓進行火場清理，雖然該倉儲的廢棄物相當多，但經車輛調度及與其他縣市同業協調，已確認有充足量體可以合法處理上萬噸的事業廢棄物。

    伍齊公司坦言，目前最惹民怨的惡臭會設法處理，除了廠方會定時消毒，也將嘗試在清理過程中透過潑灑酵素去除異味，目前當務之急還是要加快清運時間，若能趕快處理完，異味就會消失。

    怪手將鋼架、鐵皮分類後，放上貨車載走進行後續清理作業。（記者魏瑾筠攝）

    怪手將鋼架、鐵皮分類後，放上貨車載走進行後續清理作業。（記者魏瑾筠攝）

    怪手入場分類鋼架、垃圾，進行後續清理作業。（記者魏瑾筠攝）

    怪手入場分類鋼架、垃圾，進行後續清理作業。（記者魏瑾筠攝）

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