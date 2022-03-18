美福倉儲進入火場清理階段 全台第一高「拆樓機」功成身退

全台第一高的32公尺「拆樓機」，將功臣身退於今晚返回高雄市。（記者魏瑾筠攝）

2022/03/18 20:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲在殘火處理完後，開始清理火場，隨著救災工作告一段落，此次救災一大利器、全台第一高的32公尺「拆樓機」，也將功成身退於今晚返回高雄市，業者鄭億宏受訪欣慰表示，雖然連日的拆除作業很累，但救災當作是做好事，有幫忙到就好。

台灣高檔牛肉進口商美福倉儲於10日晚間10點多發生火警，由於建築屬密閉式結構，且樓高達36公尺，讓消防難以突破，廠方為此找上高雄市在地的興延宏有限公司。

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臨危受命接下任務的老闆鄭億宏說，平時公司都是在拆船，或標公家機關工程處理台灣電力公司、台灣中油汰換老舊廠房的拆除作業，這是第一次協助救災。

「不叫大鋼牙，叫拆樓機。」鄭億宏笑稱，大鋼牙是拆除水泥的機具，而這次參與救災的是「拆樓機」，透過組裝上拆樓機手臂，再裝上蝴蝶剪，將外牆鋼板夾開，救災之初因濃煙過大，幾乎看不到牆面，都是仰賴專業技師憑藉經驗進行拆除。

鄭億宏介紹，這台拆樓機機身連同手臂重達100噸、要價3000萬元，從Volvo韓國廠剛引進約半年時間，他笑稱，當初是考量工作需求，且相中安全性才購入，沒想到會支援救災。

他提及，拆樓機相當智慧化，機身若傾斜超過危險範圍會發出警示，且手臂上還設有鏡頭，此次救災時也透過手臂上升，鏡頭監視到明火，即時幫助消防了解火場情形。

鄭億宏透露，接獲求助時拆樓機還在工地工作，考量救災為重，決定北上支援，由於拆樓機機身寬達4米二，佔據一個半車道，且放上拖車後還不能走高速公路，只能漏夜走平面道路北上，從高雄到桃園就花了7個小時。

為了這次救災，包括原廠技師共出動12人團隊，鄭億宏說，全台會操作這台拆樓機的人沒有幾個，頭兩天救災的時候，大家累到在地上睡著，是被冷醒才回到貨車裡睡覺。

據悉，拆樓機一天作業費至少10萬元，但此次以低於市價投入救災。鄭億宏強調，這次救災不以利益為優先，只希望能幫助消防順利救災，公司有盡到一份心力，提供到有很大的幫助就夠了。

另，據現場協助火場清理的業者表示，吊車已將4台怪手吊進被燒毀的挑高冷凍櫃，進行清理作業，主要是把燒毀的鋼架、食材（垃圾）進行分類，考量入夜後照明度不佳，作業時間都會在白天，保守估計清理完須花一個月的時間。

來自高雄市、全台最高的32公尺拆樓機（右）進行外牆鋼板拆除作業時，為避免拆樓機手臂上的油管不堪高溫毀損，高效能化學消防車「美洲豹」（左）在一旁灑水降溫。（記者魏瑾筠翻攝）

吊車將怪手吊進被燒毀的挑高冷凍櫃，開始清理作業。（記者魏瑾筠攝）

桃園市蘆竹區美福倉儲在殘火處理完後，開始清理火場，消防灑水警戒。（記者魏瑾筠攝）

桃園市蘆竹區美福倉儲在殘火處理完後，開始清理火場，消防灑水警戒。（記者魏瑾筠攝）

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