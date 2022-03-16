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    美福倉儲連燒7天 大鋼牙裝破壞桿出擊敲外牆

    美福倉儲火災已進入第7天，如今採用使用大鋼牙裝上加強型破壞桿拆除外牆。（記者謝武雄攝）

    美福倉儲火災已進入第7天，如今採用使用大鋼牙裝上加強型破壞桿拆除外牆。（記者謝武雄攝）

    2022/03/16 14:23

    〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹區美福倉儲10日發生大火，至今仍在處理殘火，由於建物採超高強度設計，必須從外部攻堅才能夠進行火場排煙、降溫，目前5樓以下安全，6、7樓部分已使用大鋼牙裝上加強型破壞桿，市長鄭文燦今前往視察救災情形，也強調市府會持續針對空污、水污進行監測，確保附近社區安全。

    鄭文燦說，配合美福倉儲火災，市府在3天前請台電以臨時電方式供應給附近4個工廠生產，其次是安排環保清運公司協助美福載運建築廢棄物、廢棄肉品，最後則是監控空污、水污做監測，確保附近社區安全。

    鄭文燦表示，目前美福倉儲5樓以下已安全，剩下6、7樓大型冷凍庫倉儲還須將外牆拆除，32米高的大鋼牙組裝加強型破壞桿於昨天完成，目前進行拆除作業，預計今天可以把7樓層的牆面全部拆除。

    消防局第三大隊長簡慈彥指出，美福倉儲面積非常大，每個樓地板面積近6000平方公尺，再加上每層樓都有挑高設計，部分樓層挑高近12公尺，讓搶救過程困難，今除持續拆除外牆，在安全的前提下，隊員也會做輪替進入搶救；另外7樓柴油儲槽還有8000公升柴油，這部分已在周遭進行灑水降溫，但頂樓還有太陽能板，搶救時會有觸電風險，也增加救災難度。

    美福倉儲火災已進入第7天，如今採用使用大鋼牙裝上加強型破壞桿拆除外牆。（記者謝武雄攝）

    美福倉儲火災已進入第7天，如今採用使用大鋼牙裝上加強型破壞桿拆除外牆。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦表示，因應美福倉儲火災，市府全面監測空氣、水源，確保附近住戶安全。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦表示，因應美福倉儲火災，市府全面監測空氣、水源，確保附近住戶安全。（記者謝武雄攝）

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