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    美福倉儲8000公升柴油門被打開 消防緊急派人關門守住油槽

    美福倉儲存有8000公升柴油的發電機室門，今天下午被打開，該處不斷冒出濃煙。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲存有8000公升柴油的發電機室門，今天下午被打開，該處不斷冒出濃煙。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/18 21:50

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲才燒完8天熄滅，孰料今晚7點多又復燃，值得注意的是，該倉儲在7樓設有發電機室，且內部仍存放約8000公升的柴油，今天下午因廠方清理火場將發電機室門打開，該處不斷冒出濃煙；桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥表示，已派2組、6人入內將門關上，守住柴油槽。

    位在蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日發生火警後，歷時8天打火，昨天下午4點40分，好不容易完成殘火處理，孰料，今晚7點半又復燃，倉儲內燃起熊熊火光，消防加派人車灑水灌救。

    簡慈彥表示，美福倉儲火警在昨天整個火勢熄滅後，雖然經監測各倉庫溫度正常，但因為裡面可燃物多，隨時有復燃風險，因此昨晚開始進駐5車11持續人警戒，初步研判，是美福在清理火場時，因翻攪廢棄物，導致蓄積的可燃物翻動，造成復燃，現場已由消防人車設水線防護。

    簡慈彥說明，該發電機室的柴油槽作為發電使用，可存放1萬6000公升的柴油，目前柴油槽內尚存有8000公升柴油，今天下午因廠方入內進行恢復作業將門打開，對此經派2組、6人入內，已順利將門關起來，目前持續做倉庫火勢警戒，不要再讓火勢擴大。

    簡慈彥說，為防止火勢延燒，目前再派1組7人入內設砲塔射水線防護。

    美福倉儲今晚7點半又復燃，倉儲內燃起熊熊火光。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲今晚7點半又復燃，倉儲內燃起熊熊火光。（記者魏瑾筠攝）

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