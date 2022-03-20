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    美福倉儲火場內一片狼藉 清理人員腳踩「屍體」沾滿肉泥

    放在貨架上的各類肉品、海鮮等食材，掉落在冷凍櫃地面，現場一片狼藉，並散發濃郁惡臭。（讀者提供）

    放在貨架上的各類肉品、海鮮等食材，掉落在冷凍櫃地面，現場一片狼藉，並散發濃郁惡臭。（讀者提供）

    2022/03/20 23:54

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲大火完成殘火處理後，開始進行火場清理，據內部照片可見，原先放在貨架上的各類肉品、海鮮等食材掉落一地，現場一片狼藉，入場執行清理作業的工作人員形容，就是腳踩著一堆「屍體」，鞋子沾滿肉泥。

    地上7層、樓高36公尺的美福倉儲10日晚間10點多竄火，所幸當時為下班時間，無人受傷受困，但因該建物為超大型密閉式結構，打火不易，經調來全台最高32公尺「拆樓機」夾開外牆，讓消防員得以灑水灌救。

    孰料歷經8天完成殘火處理，18日晚間7點半，倉儲6樓內蓄積的廢棄物，疑受風勢擾動復燃，加上存有8000公升柴油的發電機室門被廠方打開，場面一度緊張，所幸消防緊急入內關門，並設砲塔防護，才未讓火勢延燒。

    然而事發當時，因倉儲內「滿倉」，上萬噸肉、海鮮等食材，經連日高溫悶燒，又經豔陽曝曬，不斷飄出濃煙及濃郁惡臭，除了讓周邊居民抱怨連連，在第一線清理的工作人員無處可躲，只能耐著惡臭，完成工作。

    據火場內照片可見，分不清是肉類或海鮮的食材，因貨架坍塌掉落在冷凍櫃地面。工作人員直呼，腳就是踩在一堆「屍體」上面，分不清是牛肉、魚還是蝦子，鞋子上沾滿肉泥，相當噁心，即便離開現場，全身包括頭髮、衣服、鼻腔仍充滿異味，揮之不去。

    放在貨架上的各類肉品、海鮮等食材，掉落在冷凍櫃地面，現場一片狼藉，並散發濃郁惡臭。（讀者提供）

    放在貨架上的各類肉品、海鮮等食材，掉落在冷凍櫃地面，現場一片狼藉，並散發濃郁惡臭。（讀者提供）

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