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    首頁　>　社會

    上課活動操作不當害女童頸椎受傷 補教外籍師涉過失傷害被起訴

    女童受傷後必須戴上輔具保護受傷的頸椎及背部。（圖由女童家屬提供）

    女童受傷後必須戴上輔具保護受傷的頸椎及背部。（圖由女童家屬提供）

    2022/03/21 13:08

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名邱姓女童去年在何嘉仁基隆大武崙分校上課時，因英籍女教師教學時要同學們互動，便要求多名學童去摸女童頭部，導致女童倒地。但英籍女教師卻未及時制止，害女童頸椎遭重壓受傷。女童返家後，告知家長，經檢查後發現邱童頸椎嚴重受傷，便對英籍教師提告。基隆地檢署近日偵結，認定女教師涉犯過失傷害罪，依法將她起訴。

    檢警調查，英籍女教師當時是在進行老師說「Teacher Says」教學課程，依規定是讓學生觸碰自己的身體，但該名女教師卻要求同學們觸碰邱姓女童，見她跌倒也未制止其他學童繼續觸摸她，進而造成邱童頸椎受傷。

    邱童於案發後，趕緊告知班上的戴姓中文老師，但初步檢查，並未發現異狀，女童便回家告訴母親自己身體不適，到醫院檢查後，發現邱童頸椎、胸椎挫傷、慢性肌腱炎等多處傷害。

    英籍女教師向檢察官承認，確實有請學生操作「Teacher Says」教學課程，並更改教學內容，指示其他同學觸摸邱童頭部。

    檢察官勘驗案發時的光碟，查看到邱姓女童確實有遭同學們壓在地上的情形，且醫院檢查後也證實，邱童頸、背部有多處傷害。偵訊後，依涉犯過失傷害罪，將英籍女教師起訴。

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