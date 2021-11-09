狗沒栓害騎車母子摔傷 飼主辯私人道路無過失被檢打臉

桃園市郭姓男子養狗忙栓綁而衝出道路，害機車騎士母子摔傷挨告，被桃檢依過失傷害罪嫌聲請簡易判決。（記者余瑞仁攝）

2021/11/09 15:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區60歲郭姓男子在居住處養狗但未栓綁，今年3月15日江姓男子騎機車搭載其母徐女經過郭男住家前巷道，郭飼養的狗突然從路旁衝出被機車撞上而人車倒地，母子雙雙受傷對飼主提告；桃園地檢署調查時，郭男稱該處為私人道路、並無過失，但檢察官認為該巷道供公眾通行，郭男未綁栓犬隻釀禍，確有過失，依過失傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，事發地為平鎮區南華街內的私人巷道，但已闢為巷道供眾人通行，案發時江男騎機車載其母親徐女行經該巷道時，郭男飼養的狗突然衝到路上，江男反應不及撞上犬隻而人車倒地、手腳擦挫傷，其母徐女除了四肢受傷、更因頭部撞擊而腦震盪，就醫性均無大礙。

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事後江男與其母認為郭男養狗沒栓綁而衝出道路害得母子撞車受傷，控告郭男過失傷害。但郭男稱他人就在狗的旁邊，犬隻是可以不用栓綁的，且該處為私人道路，是江男騎車速度太快而撞到狗，自認沒有過失。

檢察官認為，郭男飼養犬隻對防止侵害路人本有客觀注意義務，而該巷道雖為私人道路，但機車均可通行，郭男養狗未栓綁固定且無法有效拘束犬隻而衝出路面肇禍，確有過失。

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