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    首頁　>　社會

    不只搶美魔女！雙載機車匪搶劫「3連敗」 還慘被收押

    洪男和黃男騎機車雙載，16日深夜在南投草屯搶美魔女皮包未得逞，警方還查出他們當天連搶3案都落空。兩人今天深夜被收押。（資料照，民眾提供）

    洪男和黃男騎機車雙載，16日深夜在南投草屯搶美魔女皮包未得逞，警方還查出他們當天連搶3案都落空。兩人今天深夜被收押。（資料照，民眾提供）

    2022/03/18 23:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕雙載機車搶匪前夜（16日）在南投縣草屯鎮搶68歲美魔女皮包未得逞，警方以車追人先後逮捕洪姓和黃姓男子，追查出當天2人先在台中市搶奪婦人皮包、外籍移工金項鍊，也都失手，深夜再到草屯行搶也落空。2人互推是對方策畫，南投檢方今晚（18日）向南投地院聲請羈押，法官深夜裁定收押。

    16日深夜，機車雙載飛車搶劫二人組在草屯敦和路上，逆向從68歲美魔女身後靠近，後座男子拉扯皮包，美魔女腳步踉蹌，手臂呈90度正好護住皮包，機車搶匪未能得逞，火速逃逸。附近店家目睹熱心報警，提供監視器畫面，警方昨晚先逮捕騎機車的53歲洪姓男子，今天下午又抓到共犯41歲黃姓男子。

    據了解，這兩名男子當天連搶3人，作案前還先去偷機車，騎贓車在台中市相中獨自步行的婦人，後座洪男動手搶皮包，但婦人拿雨傘揮打，護住皮包，騎車黃男只好摧油門離開。兩人再到烏日找尋對象，看到有人騎電動腳踏車，隨即靠近衝撞，被撞倒的是外籍移工，洪男出手要扯移工脖子上的金項鍊，移工機警將項鍊丟進水溝，兩人再度行搶失敗，趕緊逃離現場。晚間他們騎到草屯市區，改由洪男騎車，黃男負責動手行搶，換手沒換到手氣，慘吞第三敗。

    洪男和黃男都有毒品前科，積欠地下錢莊不少錢，16日連續搶3個人，但都註定賊星該敗，全未得逞。南投地檢署檢察官今晚以搶奪竊盜等罪嫌，向和南投地院聲請羈押，南投地院法官深夜裁准。

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