為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男大生持BB槍搶劫火車站長 母見監視器秒認出兒子親送警局

    18歲男大生手持BB槍前往當地火車站，行搶站長身上的110美元（約新台幣3069元）。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    18歲男大生手持BB槍前往當地火車站，行搶站長身上的110美元（約新台幣3069元）。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/02/21 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名18歲男大生，日前手持BB槍行搶火車站長身上的110美元（約新台幣3069元）後逃逸；事發後，當地警方調閱監視器，發現男大生全身包緊緊，僅露出眼睛無法辨識，因此向大眾公開畫面，未料男大生的母親正巧撞見，且秒認出是自己孩子，憤而將兒子親自送往警局自首。

    綜合外媒報導，18歲男子布朗（Zion Brown）就讀芝加哥羅耀拉大學、主修經濟系，15日下午手持BB槍前往範布倫街火車站，趁列車停靠時，拔槍要脅站長交出身上的110美元，接著把BB槍丟在火車站垃圾桶後逃逸。

    當地警方獲報後，調閱監視器畫面，發現布朗身穿全黑衣服、1雙白色運動鞋，並將臉部包緊緊，只露出1對雙眼行搶，因此難以辨識身分，因此向外界公開男嫌畫面，希望民眾協助指認。

    報導指出，沒想到警方所公開的畫面被布朗的母親看見後，立刻發現嫌犯是自己兒子，憤而開車將兒子送往警局自首。

    據辯護律師向法官透露，布朗是因為肚子餓才會搶錢，僅為了有錢買飯吃，不過法官卻斥責，自己也曾經是名挨餓的學生，卻從未透過暴力得到食物，這是1起預謀犯案，並拒絕布朗保釋的請求，預計下月4日再次開庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男烤好「大麻蛋糕」直接入睡！母竟帶給牌友享用下場曝光
    2022/01/20 12:33

    男烤好「大麻蛋糕」直接入睡！母竟帶給牌友享用下場曝光
    扯！美洛杉磯劫匪無法無天 直接動手搶貨運列車
    2022/01/15 11:08

    扯！美洛杉磯劫匪無法無天 直接動手搶貨運列車

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    全身是血！垃圾桶傳哭聲 18歲嫩媽狠心將新生兒丟垃圾桶
    2022/01/11 16:10

    全身是血！垃圾桶傳哭聲 18歲嫩媽狠心將新生兒丟垃圾桶
    可怕！樹木倒塌「房屋遭劈開」 母目睹5歲兒受困遺體崩潰
    2022/01/04 14:08

    可怕！樹木倒塌「房屋遭劈開」 母目睹5歲兒受困遺體崩潰

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    美國眾議員遭持槍劫匪搶車 警速逮5嫌
    2021/12/23 14:34

    美國眾議員遭持槍劫匪搶車 警速逮5嫌
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播