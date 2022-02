男大生持BB槍搶劫火車站長 母見監視器秒認出兒子親送警局

2022/02/21 16:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國1名18歲男大生,日前手持BB槍行搶火車站長身上的110美元(約新台幣3069元)後逃逸;事發後,當地警方調閱監視器,發現男大生全身包緊緊,僅露出眼睛無法辨識,因此向大眾公開畫面,未料男大生的母親正巧撞見,且秒認出是自己孩子,憤而將兒子親自送往警局自首。

綜合外媒報導,18歲男子布朗(Zion Brown)就讀芝加哥羅耀拉大學、主修經濟系,15日下午手持BB槍前往範布倫街火車站,趁列車停靠時,拔槍要脅站長交出身上的110美元,接著把BB槍丟在火車站垃圾桶後逃逸。

當地警方獲報後,調閱監視器畫面,發現布朗身穿全黑衣服、1雙白色運動鞋,並將臉部包緊緊,只露出1對雙眼行搶,因此難以辨識身分,因此向外界公開男嫌畫面,希望民眾協助指認。

報導指出,沒想到警方所公開的畫面被布朗的母親看見後,立刻發現嫌犯是自己兒子,憤而開車將兒子送往警局自首。

據辯護律師向法官透露,布朗是因為肚子餓才會搶錢,僅為了有錢買飯吃,不過法官卻斥責,自己也曾經是名挨餓的學生,卻從未透過暴力得到食物,這是1起預謀犯案,並拒絕布朗保釋的請求,預計下月4日再次開庭。

