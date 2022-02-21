男大生持BB槍搶劫火車站長 母見監視器秒認出兒子親送警局

18歲男大生手持BB槍前往當地火車站，行搶站長身上的110美元（約新台幣3069元）。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2022/02/21 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名18歲男大生，日前手持BB槍行搶火車站長身上的110美元（約新台幣3069元）後逃逸；事發後，當地警方調閱監視器，發現男大生全身包緊緊，僅露出眼睛無法辨識，因此向大眾公開畫面，未料男大生的母親正巧撞見，且秒認出是自己孩子，憤而將兒子親自送往警局自首。

綜合外媒報導，18歲男子布朗（Zion Brown）就讀芝加哥羅耀拉大學、主修經濟系，15日下午手持BB槍前往範布倫街火車站，趁列車停靠時，拔槍要脅站長交出身上的110美元，接著把BB槍丟在火車站垃圾桶後逃逸。

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當地警方獲報後，調閱監視器畫面，發現布朗身穿全黑衣服、1雙白色運動鞋，並將臉部包緊緊，只露出1對雙眼行搶，因此難以辨識身分，因此向外界公開男嫌畫面，希望民眾協助指認。

報導指出，沒想到警方所公開的畫面被布朗的母親看見後，立刻發現嫌犯是自己兒子，憤而開車將兒子送往警局自首。

據辯護律師向法官透露，布朗是因為肚子餓才會搶錢，僅為了有錢買飯吃，不過法官卻斥責，自己也曾經是名挨餓的學生，卻從未透過暴力得到食物，這是1起預謀犯案，並拒絕布朗保釋的請求，預計下月4日再次開庭。

Mum marches son, 18, to police station after recognising him as suspect in train robberyhttps://t.co/5zTuPI5rxd pic.twitter.com/3Sa75XkkkH — The Mirror （@DailyMirror） February 20, 2022

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