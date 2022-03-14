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    首頁　>　社會

    過年賭太大狂輸40萬 男新莊街頭飛車搶劫遭逮

    警方在板橋光武街王嫌住處順利逮到人。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在板橋光武街王嫌住處順利逮到人。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/14 14:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲王姓男子過年期間欠下數十萬賭債，被債主直逼還錢，實在找不出多餘的錢，王嫌竟在12日晚間決定在新北市新莊街頭隨機找到獨自步行返家的32歲歐姓女子，騎機車尾隨其後，並飛車搶走歐女肩背帆布包，未料王嫌這一搶也是撲空，現代人身上帶的現金寥寥無幾，他只得手一堆雜物，警方也在24小時內逮到王嫌，並將其依法送辦。

    據了解，王嫌好賭，過年期間他與朋友打麻將，金額打得不小，沒想到過年7天下來就輸了40多萬元，而王嫌平時從事園藝工作人員，薪水根本不足以供他應付賭債，日前債主又再來催債，王嫌走投無路遂鋌而走險。

    12日晚間8時許，王嫌騎機車前往新莊街頭亂繞尋找目標，先是到了蘆洲，後又繞回新莊化成路，最後在化成路某暗巷看到獨自夜歸的歐女，於是他從歐女後方加速上前，一把搶走她的帆布包後開溜。

    歐女當下來不及反應只能看著王嫌逃逸，警方獲報後調閱相關監視器，發現王嫌先跑到不遠的新莊區中義街確認包內財物，發現裡頭只有一堆雜物，他只能悻悻然跑到新海橋下變裝，再偷了一頂安全帽騎車返家，警方最終前往王嫌於板橋區光武街住處逮人，並順利將其帶回。

    偵訊時，王嫌承認犯案，他也表示是被賭債逼急了才會出此下策。訊後，警方依搶奪罪嫌，將王嫌移送法辦。

    警方將王嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將王嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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